Banco anuncia PROCESSO SELETIVO com vagas para atuação presencial

Mais um processo seletivo. Destas vez, as chances são para área bancária. Veja a seguir os requisitos e detalhes de quem pode concorrer às vagas.

Processo seletivo

O Banco Pan está com duas ótimas oportunidades de estágio para estudantes universitários que desejam ganhar experiência no mercado de trabalho. As vagas são para atuar em São Paulo, SP, e as inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro.

O primeiro programa é o Estágio 2024, voltado para estudantes do ensino superior de diversas áreas, como Administração de Empresas, Matemática, Física, Estatística, Tecnologia, Engenharias, Marketing, Ciências Contábeis, Jornalismo, Psicologia e áreas relacionadas.

Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando no período noturno e com formação prevista entre julho de 2025 e dezembro de 2026. Os estagiários devem ter disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia em São Paulo/SP.

Os benefícios do processo seletivo oferecidos incluem uma bolsa-auxílio no valor de R$ 3.055,45, vale-refeição de R$ 1.060,84, vale-alimentação de R$ 835,99, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, day off no aniversário, além de acesso ao Gympass/Totalpass.

O segundo programa é o Estágio de Férias, que é direcionado a estudantes que estejam cursando a partir do 2º período de graduação. Esse programa ocorrerá durante as férias e requer que o estagiário esteja disponível para trabalhar presencialmente no escritório em São Paulo/SP por 30 horas semanais, a partir do dia 8 de janeiro.

Os benefícios para o Estágio de Férias incluem uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2,4 mil, vale-refeição de R$ 1.014,42 e vale-transporte.



Como se inscrever no processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever nos Programas de Estágio do Banco PAN, o regular e de férias, até o final deste mês, dia 30 de outubro, através do link do processo seletivo.

Mais um processo seletivo na praça. Portanto, os interessados deverão se atentar aos requisitos e às vagas ofertadas neste emprego.

A multinacional Pirelli está com inscrições abertas para o seu programa de estágio, oferecendo oportunidades tanto em São Paulo quanto na Bahia. Este programa, que já conta com mais de 40 anos de história, busca o desenvolvimento de jovens talentos.

Os estagiários selecionados terão acesso a uma série de treinamentos abrangendo ferramentas técnicas essenciais, como Excel e Power Point, bem como sistemas internos da empresa.

Além disso, eles serão envolvidos em projetos de melhoria, participarão de treinamentos comportamentais, assistirão a sessões ao vivo sobre tópicos atuais e participarão de discussões em grupo.

Para se candidatar neste processo seletivo, é necessário estar cursando o ensino superior ou técnico, com previsão de formatura a partir de junho de 2025. Os candidatos devem estar disponíveis para estagiar por dois anos. O conhecimento de inglês é um requisito obrigatório para algumas posições, e habilidades em espanhol e italiano podem ser vantajosas durante o processo seletivo.

Chances do processo seletivo

As oportunidades de estágio estão disponíveis em diversas localidades, incluindo Feira de Santana/BA, Campinas/SP, Elias Fausto/SP, Barueri/SP, Cabreúva/SP, São Bernardo do Campo/SP, além de vários bairros em São Paulo/SP, como Barra Funda.

Como se inscrever neste processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever até o dia 1º de novembro por meio deste link.

As etapas de seleção estão repletas de desafios estimulantes e oportunidades únicas para aprimorar suas habilidades. Você terá acesso a treinamentos técnicos e comportamentais, participará de projetos de melhoria e se envolverá em discussões de grupo que vão ampliar seus horizontes.

O programa de trainee da Johnson & Johnson é uma excelente oportunidade para os jovens que desejam dar um grande impulso em suas carreiras na área de tecnologia.

Além de receber um salário atrativo e uma ampla gama de benefícios, os trainees também terão a chance de se envolver em projetos desafiadores e impactantes na empresa.

A Johnson & Johnson é uma das líderes globais em saúde e bem-estar, e fazer parte da equipe é uma oportunidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o mundo.

O foco na cultura e na rede de contatos da empresa proporciona um ambiente de trabalho colaborativo e enriquecedor, onde os trainees podem aprender e crescer.

Com a dimensão global do programa, os trainees também terão a oportunidade de trabalhar em projetos e colaborar com equipes em todo o mundo, o que enriquece ainda mais a experiência deles.

A flexibilidade de trabalho, incluindo a opção de trabalho remoto, permite um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional.

Os interessados deverão se cadastrar até hoje, dia 25 de outubro, acessando o link de inscrição no site da Johnson & Johnson.