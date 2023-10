O Banco Central (BC) lançou novamente o Sistema Valores a Receber (SVR), proporcionando a oportunidade de descobrir e resgatar dinheiro esquecido em instituições bancárias. Saiba como é possível recuperar esses fundos, quem pode se beneficiar desta iniciativa e como realizar o processo de consulta e saque.

Banco Central ALERTA sobre DINHEIRO disponível ao cidadão

O Sistema Valores a Receber, também conhecido como SVR, é uma ferramenta inovadora disponibilizada pelo Banco Central. Em suma, ela permite que pessoas físicas, jurídicas e herdeiros de indivíduos falecidos identifiquem saldos não resgatados em contas bancárias.

Contudo, isso não se limita apenas a contas correntes, mas também abrange resgates de seguros, consórcios, produtos bancários não utilizados e até mesmo taxas e valores cobrados pelos bancos que podem ser reembolsados aos clientes. Resumindo, é surpreendente quantos brasileiros têm dinheiro esquecido e nem sequer sabem disso.

Consultando seu CPF: o primeiro passo para recuperar dinheiro

A boa notícia é que a consulta ao dinheiro esquecido é um processo descomplicado e acessível a todos os brasileiros. Por exemplo, para os herdeiros ou testamentários, basta fornecer os dados pessoais do parente falecido durante a consulta.

Além disso, o login em nome do dependente ocorre no momento da solicitação do saque. Vale lembrar que todos os valores a partir de R$ 1,00 podem ser resgatados. Aqui estão os passos para verificar se você tem dinheiro esquecido:

Acesse o SVR do Banco Central.

Selecione a opção “Consulte valores a receber”.

Por conseguinte, escolha se a consulta será para CPF ou CNPJ.

Preencha os campos com o número do CPF, data de nascimento e os caracteres de segurança.

Clique em “Confirmar”.

Desse modo, o sistema informará se há dinheiro esquecido associado ao seu CPF.

Como sacar o dinheiro esquecido?



Após ter realizado a consulta e obtido a confirmação de que há dinheiro esquecido associado ao seu CPF, o próximo passo é solicitar o resgate desses fundos. No entanto, para efetuar o saque, é necessário possuir uma conta no Gov.br, com a exigência de nível prata ou ouro para herdeiros.

O processo de saque funciona da seguinte maneira

Após a consulta, o sistema informará que há dinheiro esquecido, exibindo a mensagem “O CPF pesquisado tem valores a receber”.

Clique na opção “Acessar o SVR”.

Faça login no Gov.br usando seu CPF e senha.

O sistema indicará onde o dinheiro está esquecido e o valor associado a ele; selecione essa opção.

Solicite a transação PIX, a qual será realizada com base na chave do número do seu CPF.

Por fim, autorize a transação.

No caso de herdeiros, o pedido de devolução do dinheiro deve ser feito diretamente à instituição bancária onde o valor está esquecido.

Uma importante e valiosa ferramenta para o cidadão

Em resumo, a oportunidade de recuperar dinheiro esquecido é real e acessível a todos os brasileiros. Uma vez que o Sistema Valores a Receber (SVR) do Banco Central oferece uma solução valiosa para identificar e resgatar fundos que muitos de nós nem sequer sabíamos que tínhamos direito.

Portanto, não deixe de verificar se há dinheiro esquecido associado ao seu CPF e siga o processo para recuperá-lo. Não há valor pequeno demais para ser resgatado, e esses recursos podem fazer uma grande diferença em sua vida financeira.

Cuidado com golpes e fraudes relacionados aos valores a receber

Nunca compartilhe informações sensíveis, como senhas ou números de documentos, com terceiros. Uma vez que os órgãos oficiais nunca pedem essas informações por e-mail ou telefone.

Além disso, mantenha seu sistema operacional e software de segurança atualizados para evitar a instalação de malware. Portanto, se você tiver dúvidas ou preocupações, entre em contato diretamente com a instituição financeira ou o Banco Central para obter esclarecimentos.