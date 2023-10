O Banco Central do Brasil surpreendeu a todos ao divulgar que o Pix Automático será oficialmente lançado em outubro de 2024. Em suma, essa nova modalidade de pagamento eletrônico promete revolucionar a forma como lidamos com pagamentos recorrentes, tornando mais fácil e conveniente o pagamento de faturas de serviços básicos, assinaturas de streaming, mensalidades escolares e parcelamentos financeiros.

Banco Central anuncia GRANDE NOVIDADE NO PIX para 2024

Com o Pix Automático, os usuários poderão agendar pagamentos recorrentes de forma simples e descomplicada. Isso significa que aquelas faturas de água, luz, telefone e outras despesas rotineiras não mais demandarão atenção constante.

Além disso, assim como as assinaturas de streaming e as mensalidades escolares serão debitadas automaticamente, sem a necessidade de autenticações específicas a cada transação.

Adiamento para o aperfeiçoamento

Inicialmente, o Banco Central havia planejado lançar o Pix Automático em abril do próximo ano, mas essa data foi adiada para outubro de 2024. Desse modo, esse adiamento se deve ao compromisso do BC em garantir que o produto seja desenvolvido com a máxima qualidade, segurança e eficiência. Visto que a prudência é necessária para avaliar a segurança do sistema e definir as estratégias comerciais que envolvem todas as instituições participantes.

A decisão de adiar o lançamento foi anunciada durante a 20ª reunião plenária do Fórum Pix, ocorrida na terça-feira (3). Carlos Eduardo Brandt, chefe da Gerência de Gestão e Operação do Pix, enfatizou que o BC está empenhado em criar um produto “flexível” que atenda empresas de todos os setores e tamanhos, além de ser compatível com diversas plataformas.

Novas regras

Além disso, Brandt explicou ainda que, após a ativação do Pix Automático por meio de uma das jornadas, o produto apresentará regras de agendamento, liquidação, contestação e acordos de nível de serviço únicos.



Em resumo, isso garantirá uma experiência uniforme para os clientes pagadores, tornando mais fácil entender o funcionamento do produto e, consequentemente, estimulando sua adoção.

Aprimoramentos em segurança

Além do anúncio do lançamento do Pix Automático, os membros do Fórum Pix discutiram a criação de um canal para denúncias em casos de fraude relacionados às instituições financeiras que operam o Pix.

Concisamente, o Banco Central afirmou que está desenvolvendo uma proposta para a experiência do usuário, que será submetida ainda neste ano à consulta dos integrantes do Fórum Pix.

Inicialmente, essa proposta será uma recomendação, mas pode, no futuro, tornar-se obrigatória, com o objetivo de fortalecer a segurança e a confiabilidade do sistema Pix. Em geral, o anúncio do lançamento de uma nova função do Pix para 2024 representa um passo significativo na evolução do sistema de pagamentos no Brasil.

Isso porque essa modalidade promete simplificar ainda mais a vida dos cidadãos e facilitar o gerenciamento de suas finanças pessoais. Com um foco claro na segurança e na experiência do usuário, o Banco Central está trabalhando para garantir que o Pix Automático seja uma opção confiável.

Certamente, essa modalidade promete ser eficiente para pessoas físicas. Assim como, para empresas de todos os tamanhos e setores, tornando o pagamento de contas recorrentes uma tarefa simples e sem complicações.

Cuidado com golpes que envolvem o Pix

Um golpe comum envolve a promessa de promoções falsas, geralmente via mensagem de texto ou e-mail, que direcionam a vítima a realizar um pagamento via Pix para receber um suposto benefício. Contudo, é importante lembrar que instituições financeiras legítimas nunca solicitam pagamentos antecipados para liberar prêmios ou promoções.

Clonagem de chaves

Além disso, golpistas podem tentar obter informações confidenciais, como as chaves Pix, para acessar sua conta e realizar transações fraudulentas. Portanto, não compartilhe suas chaves com desconhecidos e mantenha-as em segurança. Por fim, utilize os aplicativos bancários oficiais para realizar transações, em vez de links enviados por terceiros.