Banco Central anuncia mudanças no Open Finance; Veja quais

O Conselho Monetário Nacional (CMN) do Banco Central anunciou uma mudança nas regras de compartilhamento de dados com instituições financeiras no sistema de open finance, visando simplificar o processo e proporcionar maior comodidade aos clientes. Anteriormente, as pessoas físicas eram obrigadas a renovar a autorização de compartilhamento de dados a cada 12 meses. Com a nova resolução do CMN, esse cenário se transforma.

De acordo com as alterações, as instituições financeiras poderão estender os prazos de autorização para mais de um ano, em negociação direta com os clientes. Essa flexibilidade permitirá uma renovação mais simples. É importante ressaltar que, apesar da extensão do prazo, os clientes ainda têm o direito de cancelar a autorização a qualquer momento.

O Banco Central (BC) divulgou uma nota destacando os benefícios dessa iniciativa para os consumidores. Segundo o BC, “Com as mudanças trazidas pela resolução, o processo de renovação [do compartilhamento do open finance] é simplificado, bastando que a pessoa acesse o ambiente da instituição que recebeu seus dados (receptora) e confirme o desejo de renovar o compartilhamento”.

Renovação de compartilhamento de dados

Como já dito anteriormente, o sistema de open finance no Brasil está prestes a receber uma atualização que tornará o processo de renovação de compartilhamento de dados mais conveniente para os clientes. De acordo com informações do Banco Central (BC), essa novidade estará disponível até o final do próximo mês.

De acordo com informações disponibilizadas pelo BC, essa facilidade estará disponível apenas para pessoas físicas nessa primeira etapa. No entanto, a partir do próximo ano, as pessoas jurídicas também terão acesso a essa inovação.

Como funciona o Open Finance?

O open finance, também conhecido como sistema financeiro aberto, visa democratizar o acesso aos serviços financeiros, promover a inovação e fortalecer o controle dos clientes sobre seus próprios dados financeiros. Desse modo, as instituições financeiras são incentivadas a disponibilizar as informações de seus clientes para outras instituições autorizadas, com o consentimento do titular dos dados.

É importante ressaltar que os clientes têm controle total sobre quem pode acessar seus dados financeiros. Sendo assim, é possível autorizar ou revogar o acesso a terceiros de acordo com suas preferências a qualquer momento.



Essa tecnologia torna mais fácil a oferta de serviços personalizados, como empréstimos, investimentos e gerenciamento financeiro. Isso significa que o Open Finance facilita a inovação no setor financeiro, permitindo que novas empresas desenvolvam serviços financeiros mais eficientes e inovadores.

Sobre o Banco Central do Brasil

A responsabilidade do Banco Central do Brasil (BCB) no contexto do open finance é a de regulamentar, supervisionar e promover o desenvolvimento desse sistema. Além disso, o BC deve garantir a segurança, a eficiência e a confiabilidade das operações financeiras realizadas por meio dessa tecnologia.

O Banco Central também é responsável por monitorar as instituições financeiras que participam do open finance para garantir que elas cumpram as regulamentações estabelecidas. Isso envolve a supervisão das práticas de segurança, privacidade e transparência das instituições financeiras.

O open finance é uma área em constante evolução, e o papel do Banco Central do Brasil é fundamental para garantir que ele funcione de maneira segura e eficaz. Mais informações sobre o sistema financeiro aberto podem ser obtidas nos canais oficiais da autarquia.