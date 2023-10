Banco Central anuncia novidade INCRÍVEL para combater golpes; Veja qual

O Banco Central do Brasil anunciou nos últimos dias que está desenvolvendo uma proposta para a implementação de um canal de denúncias. A plataforma será voltada para suspeitas de golpes e fraudes em aplicativos de bancos e outras instituições financeiras que operam dentro do sistema Pix.

A iniciativa visa aprimorar a segurança do Pix e a confiabilidade das transações financeiras realizadas por meio desses aplicativos, oferecendo aos usuários uma maneira mais eficaz de relatar atividades suspeitas e proteger seus recursos. De acordo com o Banco Central, a proposta incluirá diretrizes para a criação de uma “experiência do usuário” que facilite o processo de denúncia de atividades fraudulentas.

Inicialmente, o Banco Central pretende que essa seja uma recomendação, com a possibilidade de se tornar uma exigência obrigatória no futuro. Isso dependerá da avaliação das instituições financeiras e da evolução do cenário de segurança cibernética no setor.

A medida demonstra o compromisso do Banco Central em proteger os interesses dos consumidores e a integridade do sistema financeiro brasileiro. A expectativa é de que a implementação desse canal de denúncia contribua significativamente para a prevenção e a detecção precoce de golpes e fraudes.

Inovação sugerida por grupo estratégico de segurança

Como já dito anteriormente, o Banco Central do Brasil revelou que está considerando uma inovação significativa em sua abordagem à segurança financeira. A proposta, originada no Grupo Estratégico de Segurança (GE-Seg), composto por técnicos especializados da instituição, visa agilizar e aprimorar o processo de denúncia de suspeitas de irregularidades no sistema financeiro.

Segundo comunicado oficial emitido pelo Banco Central, a iniciativa tem como objetivo principal otimizar a detecção e a resposta a atividades suspeitas, tornando mais acessível e eficiente o processo de denúncia. O Banco ressalta que alguns aplicativos de instituições financeiras já oferecem essa funcionalidade aos usuários, e o plano é expandir e padronizar essa ferramenta em todo o sistema.

A proposta, quando implementada, proporcionará aos usuários uma alternativa aos tradicionais canais de atendimento telefônico para denunciar atividades fraudulentas ou suspeitas. Isso permitirá uma resposta mais rápida e direta por parte das autoridades financeiras, contribuindo para a segurança do sistema e a proteção dos interesses dos consumidores.

O Grupo Estratégico de Segurança (GE-Seg) desempenha um papel crucial na identificação de oportunidades de aprimoramento das práticas de segurança financeira. Para mais informações e atualizações sobre essa inovação proposta, os interessados devem acompanhar as próximas divulgações do Banco Central.



Segurança do PIX

Com a praticidade de enviar e receber dinheiro em segundos, o Pix se tornou uma ferramenta essencial na vida cotidiana. No entanto, essa comodidade também traz consigo a necessidade de garantir a segurança das transações.

Sendo assim, é recomendado utilizar apenas aplicativos oficiais de instituições financeiras reconhecidas para efetuar transações Pix. Além disso, é importante evitar acessar links suspeitos e não confiáveis.

Os usuários do sistema de pagamentos nunca devem compartilhar informações pessoais, senhas ou códigos de autenticação com terceiros, mesmo que solicitado por funcionários bancários. Instituições financeiras legítimas nunca solicitam essas informações.

É importante lembrar que tanto o Banco Central quanto as instituições financeiras estão em constante esforço para aprimorar a segurança do Pix. No entanto, a segurança começa com a adoção de ações responsáveis por parte dos usuários. A segurança é uma responsabilidade compartilhada e deve ser uma prioridade para todos os usuários do sistema Pix.