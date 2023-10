Banco Central anuncia novidade para 2024; confira

O Pix revolucionou o sistema de pagamentos no Brasil desde o seu lançamento em 2020, trazendo facilidade, agilidade e segurança para as transações financeiras. Agora, o Banco Central está apostando em uma nova modalidade do Pix chamada BolePix, que tem previsão para entrar em vigor em janeiro de 2024.

Essa nova funcionalidade irá facilitar o pagamento de boletos diretamente pela plataforma, trazendo ainda mais conveniência para os usuários.

O que é o BolePix e como funciona?

O BolePix é uma solução inteligente que combina o tradicional boleto bancário com a modernidade do Pix. Com essa nova modalidade, será possível realizar o pagamento de boletos de forma rápida e segura diretamente pelo aplicativo bancário, utilizando o Pix como forma de transferência instantânea. O BolePix irá trazer mais agilidade para os pagamentos, eliminando a necessidade de esperar pela compensação dos boletos tradicionais, que podem levar até 2 dias úteis.

O BolePix apresenta tanto o código de barras quanto um QR Code PIX, proporcionando aos usuários a liberdade de escolher como desejam efetuar o pagamento. Eles podem optar por escanear o QR Code com o aplicativo bancário para realizar a transferência instantânea ou utilizar o código de barras para pagamento em uma agência bancária.

Benefícios do BolePix

1. Rapidez e Eficiência

Uma das principais vantagens do BolePix é a velocidade das transações. Com o Pix, os pagamentos são processados em segundos, eliminando a demora dos boletos tradicionais. Isso é especialmente benéfico para empresas e consumidores que desejam agilizar suas operações financeiras e evitar atrasos no pagamento de boletos.

O BolePix também pode resultar em economia de custos para os usuários. Os boletos tradicionais frequentemente envolvem taxas de emissão e custos de processamento. Com o Pix, essas taxas podem ser reduzidas ou até mesmo eliminadas, tornando os pagamentos mais econômicos para todos os envolvidos.

3. Facilidade de Uso

O BolePix é fácil de usar tanto para emissores quanto para consumidores. Os emissores podem gerar boletos com códigos de barras e QR Codes PIX diretamente em suas plataformas de pagamento, tornando o processo mais eficiente. Para os consumidores, basta escanear o QR Code com seu aplicativo bancário ou digitar o código de barras para efetuar o pagamento de forma rápida e conveniente.

4. Maior Segurança

A segurança é fundamental em transações financeiras, e o BolePix oferece um nível adicional de proteção. O Pix é conhecido por suas medidas rigorosas de segurança, e essa camada extra de segurança se estende aos boletos híbridos do BolePix, garantindo transações seguras e livres de fraudes.

Outras Modalidades do Pix

Além do BolePix, o Banco Central está trabalhando em outras inovações para o Pix, visando ampliar as possibilidades de utilização do serviço.

Pix Automático

O Pix Automático funcionará como uma versão aprimorada do débito automático. Com essa modalidade, será possível realizar pagamentos automáticos de serviços de streaming, telefonia, energia elétrica e outros pagamentos recorrentes. Essa funcionalidade trará mais comodidade para os usuários, eliminando a necessidade de realizar pagamentos manualmente a cada mês.

Pix Parcelado

O Pix Parcelado permitirá o pagamento de transferências Pix em parcelas ao longo dos meses, semelhante ao parcelamento de compras com cartão de crédito. Essa modalidade será especialmente útil para pessoas que precisam fazer pagamentos maiores e preferem dividir o valor em parcelas.

Pix Crédito

O Pix Crédito tem como objetivo viabilizar transações instantâneas sem a necessidade de bandeiras e cartões de crédito. Com essa funcionalidade, será possível realizar pagamentos de forma rápida e segura, reduzindo custos e taxas de juros.

Ademais, o BolePix é uma nova modalidade do Pix que chegará em janeiro de 2024, trazendo mais facilidade e agilidade para o pagamento de boletos. Com essa funcionalidade, será possível realizar pagamentos diretamente pelo aplicativo bancário, utilizando o Pix como forma de transferência instantânea.

Além do BolePix, o Banco Central está trabalhando em outras modalidades do Pix, como o Pix Automático, Pix Parcelado e Pix Crédito, que irão ampliar ainda mais as possibilidades de utilização do serviço. Com todas essas inovações, o Pix se consolida como uma solução completa e versátil para as transações financeiras no Brasil.