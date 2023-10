Banco Central deve lançar superaplicativo com PIX

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, discutiu hoje os planos em andamento para o desenvolvimento do tão aguardado “superaplicativo” bancário. Esta iniciativa faz parte da estratégia de digitalização e aumento da transparência do sistema financeiro nacional.

O objetivo central do superaplicativo do Banco Central, que ainda se encontra em fase de desenvolvimento e não estará disponível antes de dois anos, é consolidar informações financeiras em um único ponto de acesso. Isso permitirá aos usuários reunir dados de diversas contas bancárias, bem como acompanhar todas as operações realizadas, como pagamentos (incluindo Pix), empréstimos e investimentos.

A proposta é simplificar a vida dos consumidores, eliminando a necessidade de manter vários aplicativos de diferentes bancos instalados em seus dispositivos móveis. O superaplicativo servirá como um hub centralizado para todas as suas necessidades financeiras.

Campos Neto enfatizou que o desenvolvimento deste aplicativo é um passo importante na jornada de modernização do sistema financeiro brasileiro. Além de tornar mais fácil o gerenciamento financeiro, a iniciativa também está alinhada com a busca contínua por maior transparência nas operações bancárias.

Comparador de Taxas de Juros em Tempo Real

Durante uma apresentação realizada no Abracam Talks, um evento da Associação Brasileira de Câmbio, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, revelou mais detalhes sobre o tão aguardado aplicativo bancário em desenvolvimento. Além das funcionalidades já mencionadas, uma característica notável do aplicativo será a capacidade de consultar e comparar as taxas de juros oferecidas por bancos e instituições financeiras em tempo real.

O comparador de juros proporcionará aos usuários uma visão abrangente das taxas de juros disponíveis para diferentes tipos de crédito e aplicações financeiras. Essa ferramenta permitirá que os consumidores tomem decisões financeiras mais informadas, escolhendo as opções que melhor atendam às suas necessidades.

“Na parte de crédito e de investimentos, vai ter comparabilidade em tempo real. Se você quiser fazer um crédito, ele vai mostrar as taxas de juros para aquele crédito”, explicou Campos Neto durante sua apresentação. Essa funcionalidade tem o potencial de revolucionar a maneira como os brasileiros tomam decisões financeiras, tornando o processo mais transparente e acessível.

Além de facilitar a comparação de taxas de juros, o aplicativo do Banco Central do Brasil também tem como objetivo fornecer informações detalhadas sobre produtos financeiros, simplificar o processo de contratação de serviços bancários e oferecer uma experiência mais eficiente e conveniente para os consumidores.



Sobre o Banco Central do Brasil

O Banco Central do Brasil, também conhecido como BCB, é a instituição financeira central do Brasil responsável por formular e executar a política monetária, regular o sistema financeiro e emitir a moeda nacional, o Real. Ele desempenha um papel crucial na estabilidade econômica e no controle da inflação no país.

Ele regula e supervisiona as instituições financeiras do país, como bancos, cooperativas de crédito e outras instituições, para garantir que operem de maneira segura e dentro das diretrizes estabelecidas. Isso inclui monitorar a solidez financeira das instituições, garantir a segurança dos depósitos dos clientes e promover a estabilidade do sistema financeiro.

O Banco Central tem como principal objetivo promover a estabilidade econômica e a confiança no sistema financeiro do país. Sua atuação desempenha um papel fundamental na condução da política econômica do Brasil.