BANCO DO BRASIL emite ALERTA sobre golpe da liberação de equipamentos

O internet banking é uma das formas mais convenientes e fáceis de realizar operações financeiras. Com ele, é possível fazer empréstimos, pagamentos, transferências, inclusive internacionais, sem precisar sair de casa para ir até uma agência ou um caixa eletrônico. No entanto, é importante estar atento à segurança nesse ambiente virtual. Para evitar golpes, o Banco do Brasil (BB) solicita que você autorize previamente os seus equipamentos, como celular e/ou computador, para realizar movimentações financeiras nos canais digitais. Infelizmente, onde há dinheiro, sempre há golpistas de olho.

Como o golpe acontece?

O golpe da liberação de equipamentos ocorre quando criminosos entram em contato por telefone ou WhatsApp, se passando pelo banco. Eles criam um senso de urgência, alegando fraudes ou restrições/bloqueios diversos, e pedem que a pessoa compareça a um caixa eletrônico. Em algumas abordagens, os golpistas se passam por funcionários do banco e induzem a vítima a informar o código de liberação do computador. Em outras situações, é solicitado que, ao chegar na agência, a vítima realize uma videochamada e/ou compartilhe imagens da tela do caixa eletrônico durante os procedimentos.

Ao seguir os comandos orientados pelos fraudadores, a vítima acaba, na verdade, permitindo a habilitação do BB Code, a alteração de limites e senhas, ou a visualização do QR Code para autorização de celular ou computador.

Para que você possa autorizar um equipamento no BB com toda segurança e para que saiba como identificar uma tentativa de golpe, preparamos algumas dicas para te ajudar.

Como cadastrar o equipamento com segurança?

O cadastramento do seu equipamento pode ser feito no caixa eletrônico e em qualquer agência. Se você tiver o telefone cadastrado no BB, a liberação pode ser realizada pelo próprio smartphone ou tablet. E se você tiver um computador autorizado, também pode fazer a liberação no site BB ou no BB Digital PJ.

É importante ressaltar que o golpe da liberação de equipamentos é antigo, mas ainda há muitas pessoas que precisam ligar o sinal de alerta. O mais importante é saber que o Banco do Brasil não telefona, nem manda e-mail ou SMS solicitando que você realize a liberação ou atualização de computadores e celulares. Também não realiza videochamadas ou liga pedindo para você tirar foto ou fazer vídeo da tela do caixa eletrônico para acompanhar ou orientar procedimentos. Assim como não liga para pedir senhas, habilitação de BB Code, ou a instalação ou atualização do Módulo de Segurança.

Fique alerta!



Se alguém ligar ou enviar mensagens se passando pelo Banco do Brasil solicitando a liberação de um equipamento, muita atenção: é golpe! O QR Code não deve ser compartilhado com ninguém, nem mesmo com funcionários do banco. O código de liberação do computador é enviado quando você precisa liberar um novo equipamento. Ninguém do BB vai pedir essa informação, ela é confidencial.

Ao realizar transações financeiras nos canais digitais, lembre-se de alguns cuidados essenciais para manter sua conta sempre segura:

Mantenha o antivírus instalado e atualizado. O uso de um bom antivírus, em conjunto com a instalação do Módulo de Segurança do BB, possibilita identificar ameaças e neutralizá-las. Manter o antivírus atualizado é imprescindível, pois novas ameaças surgem diariamente.

Evite usar redes Wi-Fi públicas ou serviços de VPN gratuitos. Esses serviços são propensos a vulnerabilidades e à entrada de malware nos equipamentos conectados. Se for necessário utilizar o Internet Banking fora de casa, prefira a internet de um equipamento seguro, como o seu celular.

Cuidado com a instalação de softwares e extensões de navegadores de internet. Faça uma revisão periódica dos programas, extensões e aplicativos instalados no seu equipamento. Mantenha somente aqueles que são confiáveis. E se você é um cliente do BB, mantenha o Módulo de Segurança, nosso sistema de proteção no autoatendimento pela internet, instalado e atualizado.

Fique atento! O BB não realiza contatos solicitando atualização de sistemas, cadastramento de módulo de segurança, instalação de softwares ou de componentes/extensões em navegadores de internet.

Ative a verificação em duas etapas nos dispositivos utilizados. Com essa funcionalidade ativada, você adiciona uma camada adicional de proteção, uma vez que será necessário fornecer uma segunda informação, além do login e senha, para conseguir realizar o acesso.



No Banco do Brasil, você pode habilitar o BB Code, uma solução que utiliza a tecnologia QR Code (código de barras bidimensional) para ter mais praticidade e segurança ao realizar transações financeiras no Autoatendimento BB, por computador ou notebook.