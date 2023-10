Banco do Brasil prorroga promoção de pontos EXTRAS para ESTE cartão de crédito; Veja qual

O Banco do Brasil (BB) é um banco tradicional em forma de sociedade de economia mista, com participação do governo federal brasileiro em 50% das ações. A instituição financeira oferece o cartão de crédito Altus Visa Infinite, que é um dos mais exclusivos do mercado brasileiro, e oferece diversos benefícios aos seus usuários.

Um dos benefícios deste cartão de crédito é o acúmulo de pontos ao realizar compras, que está “turbinado”. A promoção de pontos extras foi prorrogada pelo Banco do Brasil, sendo assim, os usuários do cartão Altus continuam ganhando 4 pontos por dólar gasto até 30 de setembro de 2024. Após essa data, o acúmulo de pontos volta ao seu valor normal, de 2,5 para cada dólar gasto.

O cartão de crédito Altus é destinado exclusivamente para os clientes do segmento BB Private. Para fazer parte deste segmento, o cliente do Banco do Brasil deve possuir pelo menos cerca de R$ 5 milhões investidos no banco.

Benefícios do Cartão Banco do Brasil Altus Visa Infinite

Confira a seguir os benefícios oferecidos pelo cartão de crédito Banco do Brasil Altus Visa Infinite:

Benefícios Visa: o cartão conta com todos os benefícios Visa Infinite;

Concierge Visa: os usuários contam com serviço exclusivo com informações e assistência em viagens, reservas, lazer, presentes, e serviços especiais para executivos;

Salas VIP em aeroportos: este cartão de crédito disponibiliza aos portadores e acompanhantes o acesso ilimitado a salas VIP em aeroportos ao redor do mundo (LoungeKey e VAC);

Isenção de anuidade: o cartão Altus não cobra anuidade dos clientes que possuem gasto mensal a partir de R$ 25 mil. Aqueles que gastam abaixo deste valor devem pagar uma anuidade de 12x de R$ 120 (R$ 1.440);

Cartões adicionais: o usuário conta com a possibilidade de gerar até 8 cartões de crédito adicionais isentos;

É importante destacar que o cartão de crédito Banco do Brasil Altus Visa Infinite conta com diversas outras vantagens. para mais informações, basta acessar o site oficial da instituição financeira através deste link.

Novo cartão de crédito Black do C6 Bank



Os bancos digitais no Brasil também disponibilizam cartões de crédito premium aos seus clientes. Nesse sentido, o C6 Bank lançou seu novo cartão Black, oferecendo isenção de anuidade para os clientes que gastam mais de R$ 5 mil no mês.

Aqueles que não atingirem esse gasto mínimo terão de pagar anuidade de 12 vezes de R$ 50, totalizando R$ 600 ao ano. Outras vantagens deste novo cartão de crédito incluem cashback e 2 pontos no C6 Átomos por dólar gasto.

Segundo o head de produtos do C6 Bank, Maxnaun Gutierrez, este novo cartão de crédito veio para atender um novo público que é pouco contemplado por outros bancos no Brasil. “O C6 Black foi pensado para atender os clientes que ainda não são elegíveis ao C6 Carbon, mas que querem usufruir dos benefícios de um cartão da categoria premium, como acúmulo de pontos.”

O cartão de crédito C6 Carbon, para quem não conhece, é o mais exclusivo do C6 Bank, oferecendo diversas vantagens e anuidade zero para aqueles que gastam a partir de R$ 8 mil por mês, possuem a partir de R$ 50 mil em CDBs ou pelo menos R$ 1 milhão em investimentos.