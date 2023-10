Banco envia AVISO URGENTE para seus clientes sobre mudança no contrato; veja

O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, anunciou recentemente uma atualização em seu contrato de cartão e conta para pessoa física. Essa mudança tem como objetivo garantir que a empresa esteja em conformidade com as exigências regulatórias mais recentes, proporcionando maior segurança aos seus clientes. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar os motivos por trás dessa alteração e como os usuários podem esclarecer suas dúvidas em relação ao documento.

Entendendo as Mudanças no Contrato

De acordo com o aviso enviado aos clientes, a seção “Disposições Gerais” do contrato de cartão e conta para pessoa física passou por modificações. Essas alterações foram necessárias para que o Nubank pudesse ter um controle mais abrangente sobre as informações dos usuários, a fim de cumprir as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central.

O objetivo principal dessas modificações é permitir que o Nubank processe, armazene e compartilhe os dados pessoais dos clientes de forma segura. Essas informações serão utilizadas para subsidiar os procedimentos de controle e prevenção de fraudes, garantindo a integridade das transações realizadas pelos usuários.

A Resolução Conjunta nº 6/2023 do Banco Central

A Resolução Conjunta nº 6/2023 do Banco Central estabelece critérios para o compartilhamento de dados e informações sobre indicadores de fraudes entre os bancos e outras instituições financeiras. Essa resolução visa fortalecer a segurança no setor financeiro e proteger os clientes de possíveis fraudes e crimes cibernéticos.

O Nubank, assim como outras empresas do setor, está sujeito a cumprir as diretrizes estabelecidas por essa resolução. Portanto, a atualização do contrato é uma medida necessária para que a fintech esteja em conformidade com as exigências do Banco Central.

Consentimento Prévio e Geral dos Usuários

Embora as mudanças no contrato entrem em vigor a partir de 1° de novembro, as instituições financeiras são obrigadas a obter o consentimento prévio e geral dos usuários para o registro e processamento de seus dados pessoais. Esse consentimento deve ser formalizado por meio de um contrato entre as partes envolvidas.



O Nubank disponibiliza o contrato atualizado em seu site, para que os clientes possam consultar as alterações e ter acesso a todas as informações relevantes. É importante que os usuários leiam atentamente o documento e tirem suas dúvidas em caso de necessidade.

Comunicado no e-mail

“Aqui no Nubank, estamos sempre aprimorando ainda mais a qualidade dos nossos serviços e garantindo que a nossa atualização esteja sempre alinhada com as recentes exigências regulatórias. Por conta disso, gostaríamos de informar que atualizamos o nosso contrato de cartão e conta para pessoa física.

O que mudou?

Seguindo a conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução Conjunta n.º 6 de 2023 do Banco Central do Brasil, atualizamos a seção “Disposições gerais”, lá será possível encontrar a cláusula que autoriza o Nubank a realizar o processamento, armazenamento e compartilhamento dos dados pessoais, para fins de subsidiar procedimentos destinados à controles e prevenção de fraudes.”

Como Esclarecer Dúvidas sobre o Contrato

Caso os clientes do Nubank tenham dúvidas em relação ao contrato ou às mudanças realizadas, a fintech oferece diferentes canais de atendimento. Os usuários podem entrar em contato por meio do telefone 0800 591 2117, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além disso, o Nubank disponibiliza o canal “Fale com a gente” através do e-mail meajuda@nubank.com.br. Para questões mais específicas ou casos que necessitem de uma análise mais aprofundada, a ouvidoria do Nubank está disponível no telefone 0800 887 0463, em dias úteis, das 9h às 18h, horário de Brasília.

Compromisso do Nubank com a Segurança dos Clientes

O Nubank tem como um de seus principais valores a segurança dos clientes. Por isso, a atualização do contrato de cartão e conta para pessoa física é uma medida que reforça esse compromisso. A empresa busca constantemente implementar tecnologias e processos que garantam a proteção dos dados e a prevenção de fraudes.

Os clientes podem ter a tranquilidade de que suas informações estão sendo tratadas de forma responsável e segura pelo Nubank. A fintech está empenhada em oferecer a melhor experiência possível aos usuários, sem abrir mão da segurança e da privacidade.

Canais de atendimento

O Nubank, sempre buscando aprimorar seus serviços e se adequar às regulamentações mais recentes, realizou uma atualização em seu contrato de cartão e conta para pessoa física. Essa mudança tem como objetivo garantir a segurança dos clientes, permitindo que a empresa tenha um maior controle sobre as informações pessoais e combata possíveis fraudes.

Os usuários do Nubank podem consultar o contrato atualizado no site da empresa e esclarecer suas dúvidas através dos canais de atendimento disponibilizados. O compromisso do Nubank com a segurança dos clientes é um dos pilares que sustentam a confiança e a satisfação dos usuários com a fintech.

Se você é cliente do Nubank, fique tranquilo, pois a empresa está comprometida em proteger suas informações e oferecer um serviço de qualidade. A atualização do contrato é apenas mais uma forma de reforçar esse compromisso e garantir a segurança nas transações financeiras realizadas através da plataforma.