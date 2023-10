Banco “gringo” projeta quanto deve valer o Nubank nos próximos 3 anos

O Nubank, banco digital líder na América Latina, atualmente avaliado em cerca de US$36 bilhões, está no caminho para atingir a marca de US$ 100 bilhões até o ano de 2026, segundo um relatório do banco de investimento Morgan Stanley. A previsão se baseia na expansão das atividades da fintech na região e na sua capacidade de entregar crescimento e rentabilidade significativos.

No relatório divulgado tanto para seus clientes quanto para o mercado financeiro, o Morgan Stanley expressa sua confiança no Nubank e destaca que o mercado subestima a verdadeira capacidade da empresa. Os analistas do banco acreditam que o Nubank está a caminho de viabilizar operações relevantes e altamente rentáveis em toda a América Latina.

De acordo com o Morgan Stanley, uma das principais fontes de crescimento do Nubank será a venda cruzada de produtos. Os analistas preveem que as receitas do banco digital podem triplicar nos próximos cinco anos à medida que eles expandem suas ofertas de produtos e serviços para seus clientes.

Essa previsão ousada destaca a confiança de investidores e analistas na capacidade do Nubank de continuar sua trajetória de crescimento e de se tornar um dos principais players financeiros na América Latina. O Nubank tem inovado no setor financeiro e conquistado uma base de clientes leal, tornando-se uma das fintechs mais valiosas do mundo.

Expansão do banco digital

Embora já conte com uma grande base de clientes no Brasil, o Nubank reconhece o potencial de replicar seu bem-sucedido modelo de atuação em outros países da América Latina. Essa estratégia de expansão visa atender à crescente demanda por serviços financeiros inovadores na região.

Um marco importante nesse processo de expansão é a recente solicitação de licença bancária feita pelo Nubank no México junto ao regulador local. A empresa afirma que essa medida “permitirá uma expansão ainda maior da oferta de produtos para atender às necessidades dos clientes locais”. A decisão de buscar a licença bancária demonstra o compromisso da fintech em se tornar uma parte essencial do sistema financeiro mexicano.

O Nubank, que já tem a Berkshire Hathaway como um dos principais acionistas, vem ampliando sua presença no mercado brasileiro ao oferecer produtos e serviços financeiros, incluindo cartões de crédito, contas digitais e empréstimos. Agora, com seus olhos voltados para o México e a Colômbia, a fintech busca repetir seu sucesso em mercados internacionais.

Ao reconhecer o potencial da região para a adoção de serviços financeiros, o Nubank demonstra sua missão contínua de democratizar o acesso a soluções financeiras. É possível conferir os produtos oferecidos pelo banco digital nos canais oficiais da empresa.



Nubank na América Latina

O Nubank reafirma sua dedicação em ampliar sua atuação na América Latina, concentrando esforços no México e na Colômbia. Com o compromisso de promover a inclusão financeira de milhões de latino-americanos, a empresa está canalizando seus recursos para intensificar sua presença nessas regiões.

De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank, a empresa tem direcionado recursos para três áreas cruciais: o desenvolvimento de tecnologia, a inovação de produtos e a expansão da base de clientes, levando soluções financeiras de qualidade a um número cada vez maior de pessoas na região. Além disso, o banco digital tem buscado atrair talentos na América Latina ao investir em profissionais capacitados.