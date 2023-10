BANCO INTER é o Novo Patrocinador de Time Brasileiro

No competitivo mundo do futebol, a presença de um patrocinador forte pode fazer uma grande diferença. Recentemente, o banco inter, um do maiores bancos digitais do Brasil, deu um grande passo ao se tornar o patrocinador oficial de um clube de futebol de destaque nacional.

Parceria com o Novo Clube patrocinado

O inter fechou um acordo estratégico com o Fortaleza Esporte Clube, por 3 anos, tornando-se o banco oficial e patrocinador do clube. A parceria entre o banco inter e o clube cearense transcende o simples patrocínio, pois prevê a criação de uma página exclusiva para abertura de conta para os torcedores do “Leão do Pici”. A ideia é que, quanto mais os torcedores abrirem e movimentarem suas contas, maior será o benefício para o clube.

Logomarca na camisa tricolor

A partir do jogo semifinal da Copa Sul-Americana contra o Corinthians, a logomarca do inter passou a ser estampada na camisa tricolor do time. Esta é uma maneira visualmente eficaz de consolidar a parceria e aumentar a visibilidade do inter entre os torcedores e espectadores.

Produto exclusivo para os torcedores

Além da abertura de contas, a parceria também prevê a criação de um cartão co-branded com as cores do Fortaleza. Este produto exclusivo, previsto para ser lançado no início do próximo ano, é uma maneira de fortalecer ainda mais a ligação entre o inter e o clube, proporcionando aos torcedores uma maneira única de demonstrar seu apoio ao time.

A parceria com o Fortaleza Esporte Clube não é a primeira incursão do inter no mundo esportivo. O banco já é parceiro e patrocinador do Athletico-PR no Brasil e também patrocina a Arena MRV, estádio oficial do Atlético-MG. Além disso, o inter recentemente fechou um acordo com o Orlando City, time de futebol masculino dos Estados Unidos.

A importância da parceria para o Fortaleza Esporte Clube

Para o Fortaleza Esporte Clube, a parceria com o inter é de grande importância. Como observou Rafael Ximenes, diretor Comercial do clube, o inter é um parceiro estratégico que vai muito além do patrocínio de mídia na camisa do clube. A parceria com um banco digital em rápido crescimento, que compartilha os ideais de sempre buscar o melhor para seus clientes, é uma grande vitória para o clube e seus torcedores.

No entanto, a parceria também é um grande passo para o inter. Como observou o diretor de Esportes do banco, Adalberto Marques, a parceria com o Fortaleza, uma grande potência com uma torcida apaixonada, oferece uma excelente oportunidade para o banco expandir sua presença e oferecer uma experiência incrível para os torcedores através do super app do banco.

Em resumo, a parceria entre o inter e o Fortaleza Esporte Clube é uma vitória para ambas as partes. Para o clube, é uma oportunidade de obter apoio financeiro crucial e oferecer aos seus torcedores novas maneiras de apoiar o time. Para o inter, é uma chance de aumentar sua visibilidade e expandir sua base de clientes entre os apaixonados torcedores do Fortaleza. Com a parceria já em vigor, os fãs do futebol e os clientes do inter podem esperar grandes coisas no futuro.

Fortaleza teve patrocinio pontual com fabricante de bebidas

O Fortaleza fechou também uma parceria pontual com a fabricante brasileira de bebidas Poty. O acordo foi para exibição da marca na parte posterior do calção do time cearense na última partida contra o Corinthians, válida semifinal da Copa Sul-Americana, que aconteceu na terça-feira (3).

