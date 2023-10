Uma boa notícia para os correntistas do Banco Inter no Brasil: agora, é possível negociar suas dívidas com o banco com descontos de até 95%, graças à recente parceria entre o banco e o programa do governo federal, o Desenrola Brasil.

Banco Inter oferece grande oportunidade de renegociação com descontos de até 95%

Esta é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam pagar menos do que devem e colocar suas finanças de volta nos trilhos. Além disso, uma característica notável é que a vantagem de negociação pode ser aproveitada mesmo por pessoas que não se encaixam nos critérios de elegibilidade do programa governamental.

Quem pode participar da fase 2 do Desenrola Brasil?

De modo geral, para participar da segunda fase do Programa Desenrola Brasil, é necessário estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico) ou ter uma renda baixa. Para os clientes do Banco Inter, isso significa que dívidas de até R$ 5.000 podem ser parceladas em até 36 vezes.

Conforme a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aqueles que recebem até dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640, são considerados de classe baixa. No entanto, se você tem dívidas no Banco Inter, mas possui uma renda superior a essa faixa, ainda é possível negociar suas pendências.

Quais dívidas do Banco Inter podem ser negociadas no Desenrola Brasil?

O Banco Inter anunciou que todos os tipos de dívidas podem ser negociados no âmbito do Programa Desenrola Brasil. Isso inclui pendências relacionadas a cartões de crédito, empréstimos, e até mesmo modalidades consignadas.

Sendo assim, mesmo que você ultrapasse o limite de renda permitido pelo programa, a negociação ainda poderá ser realizada diretamente com o Banco Inter. As condições de desconto, prazo de pagamento e taxas de juros reduzidas permanecerão as mesmas.



Desse modo, para facilitar o processo de negociação, o Banco Inter oferece várias opções, incluindo o aplicativo Inter, disponível para dispositivos Android e iOS. Além disso, é possível utilizar o portal de negociação online, e, se preferir atendimento telefônico, a Central de Atendimento que atende às capitais e regiões metropolitanas no número 3003-4070, e outras regiões no 0800-940-0007.

Como consultar as negociações disponíveis?

Antes de iniciar o processo de negociação, é essencial garantir que você tenha um nível prata ou ouro na sua conta do Gov.br. Caso você não tenha alcançado esse nível, siga o nosso tutorial simples para aumentar o status de sua conta. Isso é fundamental, uma vez que níveis mais altos proporcionam maior segurança.

Lembrando que a conta do Gov.br armazena informações pessoais sensíveis, portanto, mantê-la segura é uma prioridade. Assim, após atingir o nível necessário, basta acessar o Desenrola Brasil, fazer login e conferir as ofertas de negociação disponíveis.

A plataforma é intuitiva, e logo após o login, as propostas estarão visíveis. Leia atentamente todas as informações, selecione o prazo e a forma de pagamento de sua preferência e conclua a operação.

Certamente, com a parceria entre o Banco Inter e o Programa Desenrola Brasil, é possível aliviar o peso de suas dívidas de forma acessível e eficaz. Aproveite essa oportunidade para recuperar sua saúde financeira e dar um novo começo ao seu futuro.

Cuidado com golpes que envolvem as renegociações de dívidas

Antes de se envolver em qualquer programa de renegociação de dívidas, verifique a fonte da informação. No caso do Desenrola Brasil, certifique-se de estar utilizando o site oficial ou canais de comunicação autorizados pelo governo.

Não compartilhe informações pessoais sensíveis

Nunca compartilhe informações pessoais sensíveis, como números de conta bancária, senhas ou dados de cartão de crédito, a menos que tenha certeza de que está lidando com uma fonte legítima. Isso porque os golpistas frequentemente tentam obter essas informações para cometer fraudes.