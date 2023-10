Banco Inter promete NOVAS vantagens no programa de fidelidade; Confira agora

Em um comunicado oficial, o Banco Inter confirmou seus planos de introduzir uma inovação em seu programa de fidelidade, o Inter Loop. A instituição financeira está atualmente desenvolvendo uma nova solução que permitirá aos clientes a compra de pontos dentro do programa, ampliando ainda mais as opções para aproveitar os benefícios oferecidos.

A aguardada funcionalidade, que foi revelada em resposta aos pedidos de seus clientes, está prevista para ser lançada ainda neste ano. Com isso, os usuários do Banco Inter poderão não apenas acumular pontos por meio de suas atividades financeiras habituais, mas também adquiri-los diretamente, abrindo portas para recompensas e vantagens adicionais.

“O InterLoop surgiu para ser uma importante ferramenta de relacionamento e oferecer benefícios verdadeiros e integrados a todos os produtos do Inter, do marketplace aos investimentos. Sempre atentos aos interesses dos clientes, estamos desenvolvendo uma nova solução que permitirá a compra de pontos, para aqueles que quiserem acelerar seus acúmulos. Com ela, os clientes vão poder adquirir pacotes que variam de 1 mil a 20 mil pontos. A previsão é que o serviço seja lançado ainda neste ano.” disse o Banco Inter ao portal Passageiro de Primeira.

Conheça o programa Inter Loop

Uma das características mais notáveis do Inter Loop é a flexibilidade oferecida aos usuários. Agora, os clientes têm a opção de transferir pontos diretamente para o programa TudoAzul, o que significa que seus pontos acumulados podem se traduzir em viagens e benefícios em companhias aéreas.

A quantidade mínima de transferência é de 5.000 pontos. Vale ainda informar que cada ponto acumulado no Inter Loop equivale a 1 ponto no programa de fidelidade aéreo TudoAzul. Além disso, o Inter Loop oferece uma variedade de opções de cashback, permitindo que os clientes maximizem suas recompensas:

Cashback na Fatura: Para aqueles que fazem uso frequente do cartão de crédito do Banco Inter , o Inter Loop oferece a oportunidade de obter descontos adicionais na fatura com base nos pontos acumulados por gastos nos meses anteriores.

, o Inter Loop oferece a oportunidade de obter descontos adicionais na fatura com base nos pontos acumulados por gastos nos meses anteriores. Cashback Extra no Inter Shop: Através do Inter Loop, os clientes podem aproveitar cashback extra ao fazer compras no marketplace do Inter, somando-se aos já conhecidos benefícios de dinheiro de volta oferecidos pelas lojas parceiras.

Meu Porquinho: O Inter Loop também apresenta o “Meu Porquinho”, um recurso de “cofrinho” disponível no aplicativo, permitindo aos clientes investir seus pontos acumulados em produtos financeiros.

Cashback na Conta: O benefício de cashback na conta, que já estava disponível no Inter, continua a fazer parte do Inter Loop, proporcionando aos clientes a oportunidade de obter dinheiro de volta diretamente em sua conta digital.

Com o Inter Loop, o Banco Inter reafirma seu compromisso em proporcionar aos seus clientes experiências bancárias cada vez mais personalizadas e vantajosas. Os clientes agora têm mais controle sobre como desejam usar seus pontos e aproveitar os benefícios que se adequam ao seu estilo de vida.



Sobre o Banco Inter

O Banco Inter é uma instituição financeira brasileira que se destacou como um dos pioneiros no modelo de banco digital no país. Fundado em 1994 como uma financeira, a empresa passou por uma transformação significativa em 2014, quando começou a oferecer serviços bancários pela internet.

Os clientes podem abrir uma conta corrente digital de forma rápida e gratuita, com acesso a serviços bancários como transferências, pagamentos de contas e depósitos por meio de boletos. Além disso, o Banco Inter oferece cartões de crédito com diversos benefícios, como cashback em compras, além da facilidade de gerenciamento e controle por meio do aplicativo.