Banco Inter traz grande NOVIDADE na compra de pontos; Veja como vai funcionar

O Banco Inter é um banco digital brasileiro que oferece diversos produtos e serviços inovadores para os seus mais de 28 milhões de clientes. Tudo isso é disponibilizado através do aplicativo da instituição financeira, chamado de Super App, que permite compras online, cashback, gerenciamento das finanças, entre outras funções.

Recentemente, o banco liberou aos clientes a possibilidade de comprar pacotes de pontos pelo Super App do Banco Inter. Sendo assim, o serviço permite a compra de pontos extras do Inter Loop, o programa de pontos do cartão de crédito do banco digital, os quais podem ser trocados em vários benefícios como milhas do programa TudoAzul e cashback na conta. Além disso, os pontos não expiram, desde que o usuário se mantenha ativo na conta do banco digital.

Neste primeiro momento, a novidade no aplicativo do Banco Inter oferece descontos de até 25%, disponíveis até o final deste mês de outubro. Os pacotes permitem que os usuários acumulem os pontos do Inter Loop de maneira mais rápida, porém também oferecem a possibilidade de participação em campanhas especiais de parceiros, as quais devem ser anunciadas em breve.

Confira a seguir mais informações sobre a novidade, assim como declarações de executivos da empresa.

Novidade do Banco Inter

O marketplace do Banco Inter já conta com os valores promocionais dos pacotes de pontos, variando conforme as quantidades, sendo que quanto maior for o pacote, mais barato os pontos serão. A critério de exemplo, com os valores promocionais disponíveis até 31 de outubro, um pacote com mil pontos pode ser comprado por R$ 46, sendo que o valor original seria de R$ 60. Confira a seguir outros pacotes:

Pacote de 5 mil pontos- Preço original: R$ 275; Preço promocional: R$ 209;

Pacote de 10 mil pontos- Preço original: R$ 500; Preço promocional: R$ 379;

Pacote de 20 mil pontos- Preço original: R$ 925; Preço promocional: R$ 700;

Segundo Eduardo Cotta, Superintendente de Produtos do Inter: “Lançamos o Loop no final de maio como uma forma de recompensar nossos clientes que utilizam o cartão de crédito com diversos benefícios e proporcionar uma experiência ainda mais completa no nosso Super App. Hoje, o programa já soma mais de 4 milhões de clientes. A compra de pontos chega para comemorar esse sucesso. É uma ótima opção para completar pontos de forma rápida e prática para, por exemplo, adquirir uma passagem aérea”.



Os pontos adquiridos através dos pacotes de pontos do Banco Inter devem ser creditados na conta do cliente Inter em até 48 horas após a confirmação do pagamento. A compra pode ser feita pelo Super App nas funções crédito e débito, porém existe um limite de 100.000 pontos a cada 30 dias por CPF.

Conta para MEI

Na busca de inovação e maior comodidade para os clientes, o Banco Inter oferece uma conta especialmente destinada para quem é MEI (Microempreendedor Individual), chamada de Conta MEI digital.

O Microempreendedor Individual deve ser cliente do Banco Inter para poder abrir a conta MEI Digital. Caso já seja cliente da instituição financeira, basta acessar o Super App, fazer o login, encontrar a opção “Abrir Conta Inter Empresas” e seguir os passos indicados pelo aplicativo.

A Conta MEI digital do Banco Inter oferece ao Microempreendedor a maquininha de cartão Granito, que conta com as melhores taxas do mercado. Além disso, a conta digital disponibiliza diversas opções de investimento ao usuário, possibilitando rentabilizar o caixa da empresa.