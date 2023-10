Quem não gostaria de ter uma ajuda financeira extra para aliviar as dívidas? Recentemente, uma parceria surpreendente entre um banco e uma fintech ofereceu aos brasileiros uma oportunidade única.

Banco Original e PicPay oferecem até R$ 1.000 para quem renegociar dívidas pelo Desenrola; saiba como funciona

Agora, aqueles que estão se esforçando para acertar suas pendências financeiras têm a chance de ganhar R$ 1.000. Confira os detalhes dessa emocionante iniciativa que visa incentivar a quitação de dívidas.

Uma grande oportunidade para se livrar das dívidas

Através de uma parceria inovadora, duas empresas estão oferecendo sorteios de prêmios no valor de R$ 1.000 para aqueles que estão cumprindo com seus acordos financeiros junto a essas instituições.

Uma parceria para um objetivo comum

Essa ação conjunta envolve o Banco Original e o PicPay, duas instituições financeiras que se uniram com o objetivo de incentivar tanto aqueles que negociaram diretamente com as instituições quanto aqueles que optaram pelo programa Desenrola.

Em suma, a principal motivação por trás dessa parceria é promover a quitação das dívidas, oferecendo a oportunidade de concorrer a prêmios em dinheiro. Sendo assim, esta é uma excelente maneira de recompensar os brasileiros que estão se esforçando para recuperar sua saúde financeira.

Como participar da campanha?



Para participar desta campanha emocionante, o processo é simples. Primeiro, é preciso renegociar suas dívidas com o Banco Original ou o PicPay. Em seguida, é crucial fazer um cadastro no site oficial da campanha. Dessa forma, cada negociação bem-sucedida gera um número da sorte, permitindo que participe dos sorteios dos prêmios oferecidos.

Contudo, é importante mencionar que a renegociação das dívidas pode ser feita diretamente com as instituições financeiras ou através da plataforma Desenrola. Em suma, a nova fase desse programa visa especificamente os indivíduos que recebem até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Além disso, fique atento ao fato de que o valor máximo das dívidas elegíveis para participação na campanha é de R$ 5.000. Para aproveitar esses benefícios, é necessário acessar o site oficial do Desenrola e possuir uma conta no portal gov.br.

Uma grande oportunidade para quitar os débitos e limpar o nome

Certamente, essa parceria oferece uma oportunidade incrível para os cidadãos regularizarem suas situações financeiras. Além de se livrarem das dívidas, eles têm a chance de ganhar prêmios em dinheiro no valor de R$ 1.000.

Desse modo, essa iniciativa representa um estímulo adicional para todos que desejam conquistar estabilidade financeira. Assim, se você está lutando para pagar suas dívidas, essa pode ser a sua chance de dar a volta por cima e ganhar um prêmio valioso enquanto coloca suas finanças nos trilhos. Portanto, não perca essa oportunidade e comece a renegociar suas dívidas hoje mesmo.

Cuidado com golpes que envolvem o Desenrola

Certifique-se de que qualquer comunicação relacionada ao programa Desenrola venha diretamente das fontes oficiais, como os sites do Banco Original e do PicPay. Sendo assim, desconfie de mensagens ou e-mails não solicitados que solicitam informações pessoais ou financeiras.

Além disso, se alguém entrar em contato com você pedindo um pagamento antecipado em troca de participação no programa, isso é um sinal de alerta. Lembre-se de que a participação nos sorteios deve ser gratuita.

Nunca compartilhe informações pessoais ou financeiras sensíveis, como números de cartão de crédito ou senhas, com desconhecidos. Já que essas informações são alvos comuns de golpes. Por fim, antes de tomar qualquer ação, faça uma pesquisa detalhada sobre o programa e verifique a autenticidade de qualquer promoção.

Para isso, consulte fontes confiáveis e lembre-se de que informações erradas ou vagas podem ser fortes indicativos de um golpe. Dessa forma, poderá desfrutar dos benefícios do programa com tranquilidade.