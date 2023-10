Bancos podem suspender consignado do INSS novamente devido a recente redução na taxa de juros do crédito.

Dessa maneira, as instituições financeiras alegam que o valor cobrado não cobre os custos do crédito.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Bancos podem suspender consignado do INSS novamente, entenda os motivos

Conforme mencionado acima, a recente redução das taxas do consignado do INSS gerou polêmica entre instituições financeiras e a Previdência Social.

Isso ocorre porque a medida, aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), reduziu a taxa de 1,91% ao mês para 1,84%, um dos valores mais baixos do mercado financeiro.

Dessa forma, a mudança traz consequências diretas sobre aposentados e pensionistas que utilizam o consignado.

O que mudou no consignado do INSS?



Ademais, vale ressaltar ainda que a redução nas taxas do consignado não afetou apenas os juros de empréstimos, mas também as taxas do cartão de crédito consignado.

Dessa maneira, agora os juros praticados nessa modalidade passaram de 2,83% para 2,73%. Essa medida deve entrar em vigor em breve. Essa redução representa um alívio significativo para os beneficiários do INSS que recorrem ao consignado para suprir suas necessidades financeiras.

Veja mais detalhes sobre a reação dos bancos

Assim como era de se esperar, a redução das taxas do crédito recebeu críticas das instituições financeiras, representadas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

De acordo com o órgão, a medida está em um “patamar não economicamente viável” e manifestou preocupação sobre uma possível diminuição da oferta dessa modalidade de empréstimo.

Assim sendo, a reação dos bancos ressalta a complexidade do cenário econômico atual e os desafios de equilibrar os interesses dos beneficiários do INSS e a sustentabilidade econômica do setor bancário.

A decisão de reduzir as taxas de juros do consignado do INSS é de autoria da Previdência Social. Desse modo, um dos principais motivos que influenciou essa decisão foi a queda da Selic, a taxa de juros referencial da economia.

Posição dos bancos

Por outro lado, os bancos defendem que a mudança deveria ser congelada neste mês, aguardando uma nova reunião do Banco Central para discutir a Taxa Selic. No entanto, a decisão já está em vigor neste mês de outubro, o que gerou tensões entre as instituições financeiras e o Governo.

Dessa maneira, pode ser que ocorra a suspensão do consignado para os segurados do INSS, como aconteceu no início do ano, quando as taxas também ficaram bem abaixo do praticado.

Qual o objetivo do Governo ao reduzir as taxas do consignado?

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, argumenta que a redução da taxa de juros e a estabilização da inflação foram fatores determinantes para a decisão.

De acordo com Lupi, a importância de oferecer condições mais favoráveis aos beneficiários do INSS foi crucial para a redução das taxas.

O ministro ainda enfatiza que a prioridade do Governo é garantir que os aposentados e pensionistas tenham acesso a empréstimos mais acessíveis, contribuindo para sua qualidade de vida.

Bancos alegam falta de diálogo

Contudo, diante da decisão, os bancos alegam que a mudança não foi precedida por um diálogo adequado entre o setor financeiro e o Governo.

Dessa forma, para as instituições financeiras, é essencial realizar uma análise técnica aprofundada antes de promover modificações nas taxas de juros.

Redução das taxas é bem vista pelos segurados

A redução das taxas de juros do consignado do INSS é vista como uma boa notícia para aposentados e pensionistas. Pois possibilita a obtenção de crédito a custos mais baixos.

Assim, aqueles que precisam de empréstimos consignados poderão se beneficiar diretamente dessa medida.

Medida pode afetar a oferta de empréstimos

A preocupação dos bancos com a diminuição da oferta do consignado do INSS se relaciona com a viabilidade econômica dessa modalidade de empréstimo. Ademais, a Febraban argumenta que a medida pode afetar a disponibilidade de crédito para os beneficiários.

Essa preocupação levanta questões sobre como equilibrar as necessidades dos cidadãos e a saúde financeira das instituições bancárias.

Discussões em andamento

Por fim, o debate sobre a redução das taxas do consignado está longe de se encerrar. Isso porque as instituições financeiras continuam a buscar soluções para equilibrar as mudanças com a viabilidade econômica da modalidade.

Desse modo, trata-se de um processo de discussão e análise fundamental para garantir que as decisões financeiras sejam bem fundamentadas e benéficas para todas as partes envolvidas.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que os bancos podem suspender consignado do INSS novamente, fique atento às próximas notícias para acompanhar o desenrolar dessa história!