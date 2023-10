Banda de pífanos traz a cultura popular para o Festival de Música de Penedo

O entardecer do primeiro dia do Festival de Música de Penedo (Femupe) começou ao som de pífanos, com a banda Esquenta Muié (Marechal Deodoro-AL). O cortejo musical saiu do Theatro Sete de Setembro e desfilou pelo Centro Histórico, demonstrando a riqueza sonora do evento aberto na noite desta terça, 17.

Do clássico acorde ao piano à cultura popular musical do Coco de Roda, o Femupe apresenta, até sábado (21), uma programação com oficinas, workshops, palestras e atrações nacionais e internacionais; tudo de graça, sem custo para público e inscritos.

Prestes a completar 45 anos, em dezembro, a Esquenta Muié mistura música popular com tradição familiar, como explica o maestro Luciel Santos, filho do fundador do grupo, José Cícero, falecido há três anos.

“Tudo começou com o meu avô, Cícero Luciano da Silva, que tinha uma banda de pífano. Aí meu pai, aos 14 anos, aprendeu também como pai dele. E eu, atento à geração, já estou preparando o meu filho, Natanael, para que possa dar continuidade a esse trabalho”, falou o maestro com carinho e um certo orgulho.

Este é o segundo ano que a banda participa do Femupe. “Ano passado foi uma apresentação belíssima que nós fizemos aqui. Para a gente, é muito importante fazer parte deste festival. Eu vejo um resgate do pífano; uma oportunidade para mostrar nossa cultura que está um pouco esquecida”, ressaltou Luciel para a jornalista Sandra Peixto, da assessoria do Femupe.

A força desta cultura faz com que Otávio Ibernado, de 71 anos, esteja com a banda desde sua fundação. “É uma alegria participar do grupo e levar essa alegria para as pessoas. Eu me sinto satisfeito e orgulhoso”, afirmou ao lado dos demais músicos que compõem a banda, Frank Luciano e Valdjan Ramos.

E se o maestro já prepara o filho para seguir seus passos, o público também vai se renovando ao longo dos anos. Na apresentação em Penedo, a alegria dos gêmeos pequeninos Gabriel e Heitor Feitosa, encantou o público.

Acompanhados da mãe, a fotógrafa Kamylla Feitosa, os gêmeos de 1 ano e 4 meses dançaram e seguiram o cortejo pelo Largo de São Gonçalo. Para ela, moradora de Penedo, ter um evento deste porte é “enriquecedor. Posso trazer meus filhos e apreciar o que temos de qualidade em nossa cultura”, disse, complementando que prestigiará os outros dias do festival.

Confira aqui a programação completa do Femupe 2023

Texto Sandra Peixoto (Assessoria Femupe), com edição Secom PMP

Fotos Kamylla Feitosa