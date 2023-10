Barão de Mauá encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário Barão de Mauá é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Dentre os cursos de graduação oferecidos pela Barão de Mauá, podemos citar o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todas as partes do país.

Os candidatos interessados em estudar Medicina na Barão de Mauá devem ficar atentos: o período de inscrições ainda está aberto, mas termina nesta segunda-feira, 23 de outubro.

Dessa maneira, para que você ainda consiga realizar a sua inscrição, separamos um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Barão de Mauá. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: inscrições terminam nesta segunda (23)

Conforme indicado no calendário do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Barão de Mauá terminam no mês de outubro. Mas, o prazo para inscrições irá depender da modalidade de participação escolhida pelo candidato, veja:

Concurso vestibular: 23 de outubro;

Nota do ENEM : 27 de outubro;

Ingresso via IB (International Baccalaureate): 27 de outubro.

Dessa forma, todos os candidatos que optarem pela modalidade “concurso vestibular” poderão realizar a própria inscrição somente até esta segunda-feira, 23 de outubro. Os estudantes que escolherem uma das outras modalidades disponíveis poderão se inscrever até o dia 27 do mesmo mês.



Você também pode gostar:

As inscrições serão recebidas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Barão de Mauá. Os candidatos não poderão se inscrever de outras formas.

Ainda está com alguma dúvida sobre o procedimento de inscrição? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Barão de Mauá e consulte mais informações.

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: taxa de inscrição

Será preciso uma taxa de inscrição para participar do Vestibular de Medicina da Barão de Mauá. Porém, o valor a ser pago irá depender da modalidade escolhida pelo candidato, veja:

Concurso vestibular: R$ 300,00;

Uso da nota do ENEM: R$ 150,00;

Ingresso via IB (International Baccalaureate): R$ 150,00.

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: prova presencial

Os candidatos que optarem pela modalidade “concurso vestibular” deverão realizar uma prova presencial no dia 28 de outubro, das 14h às 18h. A prova será aplicada na Unidade de Comunicação, Negócios e Tecnologia da Barão de Mauá, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Os locais de prova já foram divulgados e podem ser acessados por todos os candidatos.

A prova do Vestibular de Medicina será composta por 50 questões de múltipla escolha. Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação em formato dissertativo a partir da proposta apresentada pela prova.

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: uso da nota do ENEM

É possível participar do Vestibular de Medicina da Barão de Mauá por meio da nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos que optarem por essa modalidade não precisaram fazer nenhum tipo de prova.

No ato de inscrição, será necessário indicar qual edição será usada para obtenção da pontuação final no processo seletivo. A Barão de Mauá irá aceitar as notas obtidas entre os anos de 2020 e 2022.

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: certificado IB

Também será possível participar do Vestibular de Medicina da Barão de Mauá usando o certificado IB (International Baccalaureate). Nesse caso, os estudantes deverão anexar o próprio certificado com a pontuação obtida durante a inscrição no processo seletivo.

Poderão participar do Vestibular de Medicina através da modalidade IB todos os candidatos que obtiveram pontuação de ao menos 30 pontos.

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Barão de Mauá está oferecendo 110 vagas para o curso de Medicina. Veja a distribuição das vagas a seguir:

60 vagas para ingresso no 1º semestre de 2024;

50 vagas para ingresso no 2º semestre de 2024.

Vestibular de Medicina Barão de Mauá: divulgação dos gabaritos e resultados

Os candidatos que optaram pela modalidade “concursos vestibular” poderão acessar o gabarito da prova de questões objetivas a partir das 20h do dia 28 de outubro. A lista de candidatos aprovados na Barão de Mauá por meio dessa modalidade, por sua vez, será divulgada no dia 14 de novembro.

Por fim, o resultado final da seleção via nota do ENEM e certificado IB será divulgado no dia 01 de novembro, a partir das 14h. O documento estará disponível no site da Barão de Mauá.