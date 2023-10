Barcelona 1-2 Real Madrid | El Clasico: Ancelotti pode agradecer a Bellingham agora

EUNão foi o Camp Nou. Mick Jagger estava no camarote presidencial e não Florentino Pérez. O logotipo dos Rolling Stones estava na camisa do Barcelona. O Clássico mais estranho dos últimos anos também foi o mais fraco.

Barcelona e Real Madrid ofereceu uma partida que decepcionou sob todos os pontos de vista e que o Los Blancos venceu foi porque agora tem o melhor jogador de futebol do mundo em suas fileiras.

Jude Bellingham salvou Ancelotti depois de primeiros 60 minutos esquecíveis e de uma abordagem que teria sido duramente criticada se o jogo tivesse terminado em derrota.

Camavinga ficar no banco não faz sentido. Você pode ver isso como Real Madrid mudou com sua introdução….

Bellingham joga um jogo incrível

Ele está tendo um jogo ruim? Bem, ele lançou um míssil no canto superior da rede a 25 metros para resgatar o Real Madrid da beira do colapso total.

Bellingham teve um Cristiano Ronaldo desempenho esquisito, aparecendo quando sua equipe mais precisava dele. O inglês estava desaparecido, assim como todo o Real Madridtendo feito sua pior partida no El Clasico, mas como líder que é, deu um chute que ninguém esperava, nem mesmo Ter Stegen.

Que a bola acabou na rede ficou evidente assim que ela levantou vôo. Aí ele decidiu a partida com um gol matador, porque tem instinto e é abençoado. Seus números impressionam: 13 gols em 13 jogos, dez deles na La Liga.

Gundogan, jogador de grandes jogos

O meio-campista escolheu o Clássico para marcar seu primeiro gol como Barcelona jogador. O alemão veio do meio-campo e teve mais determinação que Alaba para pegar a bola e bater Kepa com a calma de Lewandowski.

Gundogan, que sempre sonhou em marcar num clássico… com a camisa do Madrid. Ele sempre se sentiu atraído pela camisa branca e esteve prestes a assinar pelo Real Madrid em várias ocasiões. Mas, como tantos jogadores, o futebol tinha outro destino reservado para ele.

Agora ele gosta Barcelona e Xavi gosta de tê-lo, para grande desgosto de Pep Guardiola. Por alguma razão ele foi… o melhor jogador do Barcelona no Clássico.

Primeiro tempo do Real Madrid, um dos piores em muito tempo

A primeira parte foi uma das piores em muito tempo, com a primeira parte do Real Madrid a ser particularmente terrível. O Real Madrid O treinador não se saiu bem após os primeiros 45 minutos dos seus jogadores, que foram iguais ou piores do que no clássico de Madrid contra o Atlético de Madrid.

Real MadridOs resultados desta temporada têm sido bons, mas se você perder o clássico e o clássico sem oferecer resistência, estará em apuros.

Carletto saiu vitorioso graças a Bellingham, mas o plano inicial foi um desastre. O Real Madrid só rematou à baliza aos 59 minutos.

Gil Manzano, impecável

A pressão sobre os árbitros em Espanha é insuportável. Clubes, adeptos e meios de comunicação fazem todo o possível para tornar o trabalho dos árbitros ainda mais complicado do que é, colocando-os continuamente no centro das atenções, questionando as suas decisões com base no clube que torcem.

Foi pensando nisso que Gil Manzano Entrou em campo no clássico em que a arbitragem foi a mais comentada da história, mas fez uma grande partida.

Barcelona pode ter tirado o possível pênalti de Araujo e Madrid na queda de Camavinga, mas seu controle da partida foi impecável.

Os filhos do Barcelona estão bem

Xavi fez uma aposta com Fermín e acertou. O jogador local, que está no clube desde os três anos, teve tanto impacto no Clássico quanto qualquer um dos veteranos.

Ele esteve perto de marcar dois gols, principalmente no primeiro tempo, quando acertou a trave. Crédito para Xavique não olha para os jovens com desprezo e coloca em campo jovens de 17 a 18 anos, seja qual for o jogo.

A nova leva de jovens da Barcelona romper com o estereótipo do menino La Masia: eles não são apenas talentosos, mas também fortes.