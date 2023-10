Barcelona: Deixar João Félix foi um risco desnecessário

Eeficaz é a palavra para descrever o desempenho do Barcelona contra o Shakhtar Donetsk. Os catalães cumpriram as expectativas e mantiveram o aproveitamento de 100 por cento na fase de grupos do Liga dos Campeões.

Venceu o Shakhtar Donetsk e preparou-se para um El Clasico onde o onze, a partir de hoje, está no ar. Em Xavina cabeça há uma mistura de nomes com as dúvidas de Frenkie de Jong, Pedri, Robert Lewandowski, Winge no meio desse quebra-cabeça aparece Fermín Lopezque tem uma reivindicação tão boa quanto qualquer outra de estar no XI contra Real Madrid.

O jogador local foi certamente o melhor contra o Shakhtar, tendo descartado a experiência contra Clube Atlético usando-o como um falso nove. Ele voltou à sua posição no meio-campo e lá brilhou como nunca antes, sua chegada tardia à área é letal e assim ele estourou o gol para dar ao Barcelona uma vantagem de 2 a 0 no momento em que o Shakhtar ameaçava voltar ao jogo.

Ele fez quase tudo contra os ucranianos e quase tudo bem enquanto comandava o show. Sua produção ofensiva foi escandalosa, mas no bom sentido, apesar de um gol anulado, e ele parecia bem para o time titular do próximo sábado, no Clássico contra Real Madrid.

Inigo Martnezque fez mais um bom jogo, também está na corrida e Oriol Romeu, que estava na foto do gol do Shakhtar e continua cercando de dúvidas sua figura nesta equipe, quase foi descartado. Xavi tem um amplo leque de opções e com a mesa de tratamento em plena capacidade, João Félix poderia ter sido adicionado no último minuto, mas a lesão do jogador português foi apenas um mero susto.

Ferran ataca novamente

Com a ausência de Lewandowski, Ferran Torres teve que jogar como atacante principal e novamente, como de costume nesta temporada, balançou a rede para continuar sua trajetória roxa nesta equipe. O segundo na Liga dos Campeões, o quinto até agora nesta temporada. Ele é como um tubarão e continua sentindo cheiro de sangue na grande área.

Fermín tem um canhão

O jogador marcou o segundo gol de sua equipe contra o Shakhtar com um chute que já é marca registrada de seu talento. Ele acertou um raio com o pé direito que acertou a trave antes de finalizar no gol ucraniano. Voltou à sua posição mais natural no meio-campo e não decepcionou, sendo um dos jogadores mais destacados da equipe de Xavi.

Barcelona deve se classificar para as oitavas de final, exceto um desastre

Com nove pontos em nove possíveis e com a vitória no Porto, jogo mais difícil do grupo, o Barcelona pode considerar praticamente segura a presença nas oitavas de final. Depois de duas temporadas consecutivas eliminadas na fase de grupos, a equipe de Xavi finalmente retornará ao lugar de onde nunca deveria ter saído – e se o fizer como primeiro colocado, melhor ainda.

Preocupe-se com João Félix

O português desistiu devido a problemas musculares a meio da segunda parte e jogou quase tudo no mês de outubro. Talvez Xavi devesse ter-lhe dado um merecido descanso quando o Barcelona parecia ter fechado o jogo com uma vantagem de 2-0.

Embora pareça que tudo não passou de um simples susto, Xavi correu um risco desnecessário de manter o jovem português em campo por tanto tempo com o El Clasico ao virar da esquina.