Barcelona: Presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, acusado de suspeita de suborno

Barcelona Presidente John Laporta foi acusado de suspeita de suborno.

As cobranças diziam respeito a pagamentos feitos a empresas ligadas ao ex-vide presidente da comissão de arbitragem, Jose Maria Enriquez Negreira.

Eles decorrem de A portaA primeira passagem de Carlos no comando dos Blaugrana, que ocorreu entre 2003 e 2010, depois que um juiz decidiu que os últimos anos não deveriam prescrever.

Também são citados entre os acusados ​​ex-presidentes Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosellassim como negreira e seu filho, Javier Enriquez Romero.

Rosell era Barcelona presidente de 2010 a 2014. Ele foi substituído por Bartomeuque renunciou após seis anos no cargo, com A porta votou como seu substituto em 2021.

A porta não foi inicialmente citado como réu quando as acusações de suposto suborno foram apresentadas contra Barcelona em setembro.

Prazo de prescrição de dez anos a partir do último pagamento

O juiz observou que os factos investigados podem constituir, entre outros, crime de suborno continuado, pelo que, segundo o Código Penal, a prescrição é de 10 anos a contar do dia em que foi praticado o último crime ou o crime a conduta cessou, neste caso em julho de 2018, data do último pagamento a Negreira e seu filho.

Isto faz com que os dois últimos anos de A portaprimeiro mandato punível. Barcelona pago negreirapara as empresas US$ 7,3 milhões entre 2001 e 2018, enquanto era vice-presidente do comitê de arbitragem.

O melhor gol de Messi de todos os tempos, segundo uma lenda do futebolParker Johnson

A porta disse que os pagamentos foram para “relatórios técnicos sobre árbitros” e negou que o clube alguma vez tenha influenciado ou comprado árbitros.

Não é assim que os promotores veem as coisas, pois acusaram Rosell e Bartomeu de ter um acordo com Negreira, ex-árbitro da primeira divisão, no qual “realizaria ações que visassem favorecer Barcelona na tomada de decisão dos árbitros nos jogos disputados pelo clube e, portanto, nos resultados das competições.”

Barcelona foram acusados ​​de suposta corrupção no esporte, corrupção nos negócios, falsa administração e falsificação de documentos comerciais em março.

Acusações de suborno foram acrescentadas em setembro, depois que o juiz observou que negreira era funcionário público porque “exercia funções públicas” como vice-presidente da comissão de referência.