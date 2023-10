Barcelona: Quem é Marc Guiu? O artilheiro do Barcelona de 17 anos: origens, comparações e… como Xavi o vê

Marc Guiu Paz fez sua estreia para Barcelona aos 17 anos e 291 dias, entrando em campo contra Clube Atlético e marcou aos 33 segundos para ajudar os Blaugrana a vencer por 1-0.

O jovem talento formado em Sant Celoni aproveitou um passe inteligente de João Félix para fazer um ótimo controle e, com o próximo toque, bater Unai Simon.

“Sonhei com este momento muitas e muitas vezes”, disse ele ao DAZN. “Muitas noites e muitos momentos. Estou me sentindo ótimo e muito feliz.

“Eu vi isso João Félix controlava sozinho e havia muito espaço atrás dos zagueiros. Ele me deu com a qualidade que tem, e diante Unai Simon tornou-se uma realidade. Foi um movimento muito rápido, quase não pensei, foi tudo intuição.

“Estamos todos preparados na academia, estamos fazendo um ótimo trabalho e quando subimos damos tudo. Estamos todos surgindo com muita vontade, também para aproveitar os momentos difíceis do clube, e estamos Fazendo muito bem”.

guia passou a revelar como seus companheiros reagiram depois que ele marcou seu primeiro gol pelo Barcelona idosos.

“Araújo foi quem mais me ajudou”, acrescentou.

“Também todos os jovens jogadores A mina [Yamal], Fermín [Lopez]? Todos eles me ajudaram.

“Todos estavam me parabenizando, dizendo que não vou dormir esta noite e que deveria aproveitar tudo. Ainda não vi o celular.”

O que Xavi disse a Guiu antes de estrear no Barcelona?

Marc Guiu foi revelar o que seu treinador, Xavi Hernándezdisse a ele antes de sair do banco.

“Antes de vir me disseram para dar tudo, pressionar, e que com certeza eu teria uma chance e que deveria aproveitar”, observou.

Xavi elogiou Guiu

O Barcelona chefe estava cheio de elogios pelo Barcelona produto da academia após o jogo contra o time basco.

“É um rapaz local que fez a diferença. O seu golo dá-nos três pontos muito importantes”. Xavi observado.

“Eu liguei Marc Guiu porque ele pode marcar gols.

“Marc Guiu consegue marcar e tem brilho, pessoalmente gosto muito dele. Não tenho nenhum problema em olhar para os jovens. Há talento e eles precisam de confiança. Eles deram [confidence] para mim quando eu tinha 17 ou 18 anos.”

Tudo o que você precisa saber sobre Marc Guiu, a grande aposta de Deco e Barcelona

Ficando em 1,87, guia é um atacante e artilheiro puro que se destaca pela força, velocidade e capacidade de finalização e já foi comparado a Roberto Lewandowski.

Ele se juntou ao Barcelona academia de juniores em 2013, quando tinha apenas sete anos, vindo da Pena Barcelonista de Sant Celoni.

Ele cresceu na academia para se tornar um pilar na BarcelonaJuvenil A, pelo qual marcou cinco golos, e já se estreou pelo Atlético do Barça, de Rafa Márquez na Primera RFEF jogando oito minutos contra Nástico. Em 2 de fevereiro de 2022, guia assinou seu primeiro contrato profissional com Barcelona.

“Gostaria de agradecer ao clube pela confiança em mim”, escreveu ele no Instagram.

“Ainda temos muito trabalho pela frente, vamos continuar, Visca Bara!”

Na pré-temporada, guia fez sua estreia para Barcelona no amistoso contra Vissel Kobe no Japão que serviu de homenagem a Andrés Iniesta. Em seguida, ele foi convocado por Xavi para o jogo contra Granada.

guia é também um dos atores mais importantes do Espanha equipes juvenis, já que marcou oito gols em 12 jogos pelos Sub-17 e se destacou no último Europeu Sub-17 com quatro gols.

“Feliz por realizar o sonho de estrear no melhor clube do mundo e por ter ajudado o time a conquistar os três pontos”, escreveu no Instagram após o jogo.

“Gostaria de agradecer ao treinador pela confiança depositada em mim neste dia tão especial, e também agradecer a todos os treinadores que tive, companheiros, amigos e principalmente minha família, que me ajudaram a chegar até aqui. continuar trabalhando e melhorando dia a dia para ajudar o clube a atingir seus objetivos.

“Mil agradecimentos a todos os Barcelona fãs pelo seu apoio neste dia especial para mim.

“Viva o Barça”.