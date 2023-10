Barcelona x Real Madrid | El Clásico: Tensão Vinicius-Xavi na linha lateral que terminou com o treinador dando dois tapas no rosto do jogador

TA imagem do primeiro tempo do El Clássico foi o confronto entre Vinícius e Xavi na linha lateral.

O técnico repreendeu veementemente o brasileiro por protestar contra o que considerou uma falta cometida Ronald Araújo.

O Barcelona as explosões e os gritos do treinador provocaram Viniciusque foi até a linha lateral para pedir explicações.

“Nada, nada, não é nada, não é nada, não é nada!” Xavi repetido uma e outra vez.

O treinador explodiu após os contínuos protestos do brasileiro e o jogador não achou graça.

O brasileiro não gostou da forma como Xavi se dirigiu a ele e menos ainda de acusá-lo de mergulhar durante um trecho de jogo em que se sentiu obstruído por Araújo.

Além do mais, Vinicius já estava furioso porque o árbitro Gil Manzano não estava cometendo nenhuma das faltas, ele sentiu que estava sofrendo, com Araújo e Gavi no centro de sua ira.

Xavi e Vinicius, em mais uma sequência do confronto.

Dois tapas na cara

A tensão levou a um confronto na linha lateral. Vinicius continuou pedindo explicações e Xavi deu um tapinha no ombro dele para insistir que tinha sido um desafio justo e que ele estava errado em seus protestos.

O treinador então tentou acalmar a tensão e deu Vinicius alguns tapas afetuosos no rosto assim como Ancelotti chegou para tirar seu jogador do caminho e pedir-lhe que continuasse o jogo.