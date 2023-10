Belichick insiste em Mac Jones como titular, mas isso pode custar-lhe o emprego, dizem os relatórios

Aem meio a uma temporada turbulenta, Patriotas da Nova Inglaterra treinador Bill Belichick está firme em sua escolha de zagueiro titular, descartando rumores de uma mudança. Apesar das consecutivas perdas devastadoras, Belichick permanece resoluto, afirmando que Mac Jones de fato começará contra os Raiders no domingo.

“Sim, não estamos fazendo nenhuma alteração” Belichick enfatizou, reiterando sua confiança no jovem zagueiro. Questionado sobre sua afirmação anterior sobre o desejo de “recomeçar”, Belichick esclareceu, enfatizando o foco nos fundamentos para melhorar o desempenho da equipe.

“Fundamentos. Coisas que nos ajudarão a jogar melhor”, afirmou Belichick, esclarecendo a abordagem para rejuvenescer seu ataque em dificuldades.

Jones, apesar de enfrentar desafios significativos, deverá manter a sua posição. As estatísticas revelam uma temporada difícil para o jovem quarterback, apresentando números baixos na carreira em taxa de conclusão e jardas por tentativa, juntamente com uma relação preocupante entre touchdown e interceptação. Apesar disso, Belichick continua comprometido com Jones, confiando nele para liderar os Patriots em campo.

A aposta de Belichick pode custar-lhe o emprego

Enquanto Bill Belichick detém o estimado título de um dos maiores treinadores da NFL, sua posição dentro da organização Patriots não está imune ao escrutínio. Proprietário da equipe Roberto Kraftembora reconheça as conquistas incomparáveis ​​de Belichick, não se esquiva da possibilidade de fazer mudanças caso o desempenho da equipe não melhore.

“Há uma escola de pensamento que sugere Bill Belichick ganhou o direito de sair por conta própria, que o arquiteto da maior dinastia da história da NFL pode treinar na Nova Inglaterra pelo tempo que quiser”, observa Jeff Howe. “Kraft não assina isso.”

As conquistas incomparáveis ​​de Belichick, incluindo seis vitórias no Super Bowl e um recorde de 31 vitórias nos playoffs, ressaltam seu legado. No entanto, a era pós-Brady viu os Patriots lutarem, deixando Kraft insatisfeito com a falta de sucesso, especialmente nos esforços pós-temporada.