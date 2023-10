Bella Hadid quebra o silêncio sobre os ataques Israel-Hamas

Bella Hadid está a falar pela primeira vez sobre os ataques em curso no Médio Oriente… dizendo que as últimas 2 semanas foram nada menos que um espectáculo de terror, condenando o terrorismo de forma generalizada.

A modelo, que é parte palestina, falou o que pensava na quinta-feira, primeiro escrevendo: “Perdoe-me pelo meu silêncio”… antes de admitir que tem sido difícil encontrar as palavras para as “últimas duas semanas profundamente intrincadas e horríveis”.

Ela diz que a morte e a destruição que acontecem em Israel e na Palestina mudaram o foco do mundo “de volta para uma situação que tem ceifado vidas inocentes e afectado famílias durante décadas” – acrescentando: “O povo e as crianças da Palestina, especialmente em Gaza, não podem permitir-se nosso silêncio.”

Embora fale principalmente a favor da Palestina, ela acrescenta: “Lamento pelas famílias israelenses que têm lidado com a dor e as consequências do 7 de outubro”, quando os terroristas do Hamas atacaram Israel pela primeira vez… escrevendo: “Condeno o terrorista ataques a quaisquer civis, em qualquer lugar.”