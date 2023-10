Ben Roethlisberger critica a jogada dos Steelers contra os Texans: Eu odiei

Tele Pittsburgh Steelers ‘Temporada 2023 está indo para um terreno rochoso e início inconsistentedeixando os torcedores perplexos com o inesperado lutas ofensivas.

Seu último desempenho contra o Houston Texans só aumentou as frustrações.

Num jogo que mais esperava o ladrões para vencer, eles não apenas sofreram uma derrota embaraçosa por 6-30, mas também foram completamente derrotados pelo Texanos em todos os aspectos.

Em meio à turbulência e às críticas pós-jogo, um ex- ladrões a lenda expressou sua opinião sobre as lutas do time.

Futuro Membro do hall da famaBen Roethlisberger, que atualmente atua como treinador de futebol juvenilteve alguns percepções para oferecer ao seu ex-time após outra partida decepcionante para Pittsburgh ofensa.

Roethlisberger: Eu odiei a jogada

No dele “Futebol” podcast, Roethlisberger não mediu palavras ao expressar sua decepção com o Steelers’ 4º e 1º jogar chamada durante o Texanos jogo.

Ele afirmou, “Eu odiei a jogada. Provavelmente 99,9 por cento de Pittsburgh odiaram a jogada.”

O antigo Quarterback dos Steelers esperava uma abordagem diferente, sugerindo opções como uma fuga de quarterback, uma corrida com Najee Harrisou uma ação de jogo, semelhante ao que os Raiders usaram efetivamente contra Pitsburgo a semana anterior.

A frustração de Roethlisberger era palpável quando ele relatou sua reação à jogada, dizendo: “Eles agarram a bola e vejo que estão seguindo um pequeno caminho escolhido. E eu fico tipo ‘ah, não, não acredito’.”

O resultado ficou longe do que Roethlisbergerou muitos fãs, esperavam.

O ladrões virou a bola quando Kenny Pickett foi demitido por Jonathan Greenarde Pickett também sofreu um ferimento no joelho na jogada, colocando em questão sua disponibilidade para jogos futuros.

O que confundiu Roethlisberger o mais foi que a peça não parecia uma escolha adequada para uma situação crucial de jardas curtas na terceira ou quarta descida.

Ele comentou, “Não parecia uma jogada especial. Quarta para 1, terceira para 1, algumas dessas jogadas, você tem jogadas especiais. Você tem momentos em que – mesmo que tenha sido um reverso triplo, algo em que é como , ‘OK, esta é uma situação única para uma peça única.’ Para mim, parecia que aquela peça era muito básica.”

Equipe técnica do Steelers sob ataque

Roethlisberger comentários se somaram ao crescente coro de críticas em torno do Ladrões’ ofensa e o decisões de chamada de jogo.

Um dos alvos que tem recebido muito retaliação é o coordenador ofensivo Matt Canada, com alguns até pedindo sua remoção, já que ele é a escolha óbvia para culpar pelo fraco desempenho do time no ataque.

E embora o técnico Mike Tomlin reconhecesse que a equipe precisava fazer algumas mudanças, Canadá pareceu acender ainda mais o fogo ao dizer que a equipe “não foi bem construído” para voltar de grandes leads.

do Canadá observação foi revelada pelo Tripulação da CBS durante a transmissão do Texanos jogo ligado Domingoenquanto comentavam uma conversa com o OC antes do jogo.

Enquanto a equipe se esforça para se firmar no Temporada 2023o escrutínio continua, deixando muitos fãs e especialistas se perguntando sobre a direção futura da franquia.

A seguir para o ladrões é um confronto em casa contra o rival da divisão Baltimore Ravens no domingo.

Com Kenny Pickett questionável para jogar e a polêmica em torno de seu treinamento, eles têm uma batalha difícil pela frente contra Lamar Jackson e companhia.