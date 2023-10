beneficiários de programas sociais ganham isenção de parcelas; veja se você tem direito

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) é uma iniciativa do Governo Federal brasileiro que visa proporcionar moradia digna para famílias de baixa renda. Recentemente, foi anunciada uma nova regra que beneficia aqueles que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), bem como aqueles que já quitaram 60 prestações do programa. Essas pessoas serão automaticamente isentas do pagamento de prestações do MCMV. Neste artigo, vamos explorar em detalhes essa nova regra e verificar se você é elegível para essa isenção.

Beneficiários de Programas Sociais e Quitação de Prestações

A nova regra, estabelecida pela Portaria MCID nº 1.248/2023, em 28 de setembro, isenta automaticamente os beneficiários das linhas subsidiadas do MCMV que recebem o Bolsa Família ou o BPC do pagamento de prestações. Além disso, aqueles que já quitaram 60 prestações também são elegíveis para a isenção.

No entanto, é importante ressaltar que essa isenção não se aplica a todos os imóveis do programa. Ela está disponível apenas nas modalidades subsidiadas do MCMV, que utilizam recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

Processo de Identificação e Convocação

O Ministério das Cidades informou que, assim que o Agente Financeiro (Caixa ou Banco do Brasil) identificar que as famílias se enquadram nas novas regras, elas serão automaticamente convocadas a comparecer à agência para concluir os trâmites formais necessários para a quitação do imóvel.

Após esse momento, o agente financeiro terá um prazo de 180 dias (seis meses) para regularizar a quitação do contrato. É importante destacar que não haverá devolução de valores pagos em prestações já quitadas.

Abrangência da Isenção

A dispensa das prestações será concedida tanto para novos contratos quanto para aqueles que já foram assinados, incluindo os casos em que a família já mora na unidade habitacional do MCMV.



Você também pode gostar:

No caso dos novos contratos a serem firmados pelo programa, a verificação dos critérios de isenção será realizada pelo Agente Financeiro responsável durante a análise de enquadramento das famílias.

Redução no Número de Prestações e Outros Benefícios

Além da isenção de prestações, a portaria também traz outras mudanças favoráveis aos beneficiários do MCMV. Uma delas é a redução no número de prestações para quitação do contrato, passando de 120 para 60 meses no caso das unidades contratadas pelo Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU). Já para as unidades do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), a contrapartida foi reduzida de 4% para 1%.

O Ministério das Cidades também informou que, entre os outros benefícios concedidos para os novos contratos, estão a redução dos valores das prestações a serem pagas e a readequação dos limites de renda para fins de enquadramento dos beneficiários. Essas medidas visam igualar as condições de pagamento às operações a serem contratadas pelo novo MCMV, favorecendo as famílias e refletindo a realidade brasileira de 2023.

Condições Vantajosas para os Municípios

A portaria também promove condições mais vantajosas para que os municípios interessados possam quitar os contratos em nome dos beneficiários, como nos casos de desastres naturais. Essas ações têm o objetivo de viabilizar o cumprimento dos objetivos do Programa Minha Casa Minha Vida, incluindo a conclusão de investimentos iniciados e o acesso à moradia digna para as famílias que mais precisam.

Oportunidade Única para Beneficiários

O Programa Minha Casa Minha Vida está passando por mudanças significativas para beneficiar ainda mais as famílias de baixa renda. A isenção de prestações para beneficiários de programas sociais e aqueles que já quitaram 60 prestações é uma medida importante para facilitar o acesso à moradia digna.

Se você é beneficiário do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada, ou se já quitou 60 prestações do MCMV, fique atento às convocações do Agente Financeiro para concluir os trâmites necessários e garantir a isenção das prestações. Essa é uma oportunidade única de conquistar a tão sonhada casa própria.