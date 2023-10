Beneficiários do BPC PODEM fazer compra INESPERADA

O BPC (Benefício de Prestação Continuada) é uma ajuda destinada a indivíduos que enfrentam restrições em função de suas condições de vida. Isso porque uma considerável parcela desses cidadãos enfrenta desafios em relação à sua mobilidade.

Como parte de uma iniciativa para atenuar essa situação, o governo lançou um programa muito importante e interessante. A intenção é reduzir os gastos associados à aquisição de veículos para os beneficiários do BPC, de modo a facilitar o acesso a meios de transporte.

O que é mesmo o BPC?

O Benefício de Prestação Continuada constitui um dos auxílios disponibilizados pelo governo com o propósito de apoiar um específico conjunto de indivíduos. Ou seja, aqueles que enfrentam alguma forma de deficiência ou os idosos com 65 anos ou mais de idade. Uma característica comum que se destaca é a necessidade de ambos encontrarem-se em condição de vulnerabilidade social.

A transferência financeira é efetuada através do INSS, no entanto, são estipuladas algumas diretrizes para a obtenção do montante. Isso inclui a obrigação de manter um registro ativo no CadÚnico (Cadastro Único). Isso se torna imprescindível para assegurar que o governo confirme a situação de baixa renda do beneficiário.

No entanto, como a maior parte dos usuários costuma enfrentar limitações. E tal situação, especialmente verdadeira quando relacionada à mobilidade, necessita de uma ação do governo, assumindo um papel de extrema relevância.

Como acontecerá a redução nos custos da aquisição do automóvel?

A redução proposta ocorrerá por meio da diminuição do Imposto sobre Produtos Industrializados, mais conhecido como IPI. Importante salientar que essa isenção será aplicada exclusivamente na aquisição de veículos. Neste momento, o Projeto de Lei correspondente já recebeu aprovação da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados.



Ou seja, aqueles que recebem o mencionado benefício, terão o direito à isenção. Este imposto incide sobre todos os produtos, tanto nacionais quanto importados, e está diretamente relacionado a bens de consumo.

O valor do IPI é posteriormente repassado ao consumidor final. Portanto, ao comprar qualquer item, o preço aumenta devido ao imposto. Quando ocorre a isenção, automaticamente o preço se torna mais acessível.

Comissão aprova essa proposta

Conforme o mencionado Projeto de Lei, identificável pelo PL 3310/23, todas as pessoas com deficiência que são beneficiárias do BPC conquistarão o direito à isenção de impostos, exclusivamente na aquisição de veículos.

Neste momento, o projeto foi ratificado pela Comissão correspondente, mas ainda precisa seguir algumas etapas procedimentais. Contudo, o PL já está em vias de ser submetido à avaliação pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.

Uma vez obtidas todas as aprovações necessárias, as pessoas com deficiência que recebem o BPC terão motivo para celebrar essa oportunidade de adquirir veículos a preços consideravelmente reduzidos.

Desconto na conta de luz para os beneficiários do BPC

Os beneficiários do BPC no Brasil desfrutam de benefícios no que diz respeito à sua conta de eletricidade através do programa Tarifa Social de Energia Elétrica. No ano de 2023, aqueles que recebem esse auxílio serão automaticamente cadastrados para receber um abatimento. A quantia do desconto varia de acordo com o volume de eletricidade consumida por mês, conforme indicado a seguir:

Consumo de até 30 kWh/mês – Recebe um desconto de 65%;

De 31 a 100 kWh/mês – Obtém um abatimento de 40%;

Consumo de 101 a 220 kWh/mês – Tem direito a um desconto de 10%.

O objetivo principal do programa Tarifa Social de Energia Elétrica é proporcionar descontos na conta de eletricidade para famílias de baixa renda, inclusive aquelas que estão registradas no BPC. Isso é feito para aliviar o impacto dos custos de energia sobre as famílias em situação de vulnerabilidade econômica.