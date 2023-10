Benefícios CalFresh: Qual é o último dia de novembro de 2023 para renovar seu pagamento?

COs benefícios do alFresh na Califórnia são vitais para as famílias que se esforçam para fornecer refeições balanceadas e substanciais. Para manter esses benefícios, os beneficiários devem passar pelo processo de recertificação CalFresh.

A recertificação envolve o envio de uma nova solicitação antes do dia 15 do mês em que termina o período de certificação.

Na Califórnia, a maioria das famílias tem um período de certificação de 12 meses. No entanto, os agregados familiares com membros idosos ou deficientes podem usufruir de uma certificação de 24 meses, enquanto aqueles com apenas membros idosos e/ou deficientes e sem rendimentos auferidos são certificados por 36 meses.

Os destinatários não precisam confiar apenas na memória para lembrar quando concluir a recertificação. A CalFresh é obrigada a enviar avisos aos destinatários com bastante antecedência, oferecendo-lhes a oportunidade de se inscreverem novamente antes que sua elegibilidade expire.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Com que frequência você precisa recertificar o vale-refeição na Califórnia?

Para a maioria dos beneficiários do CalFresh, o envio semestral do Formulário SAR 7 é obrigatório. Este formulário relata alterações na renda, composição familiar e despesas. Os destinatários recebem o formulário antes da data de vencimento, o que ajuda o CalFresh a se manter atualizado com as circunstâncias atuais da família.

Além disso, a recertificação anual é necessária para a maioria dos beneficiários do CalFresh para garantir benefícios ininterruptos. Os responsáveis ​​​​pelo caso podem realizar entrevistas por telefone para ajudar no preenchimento do formulário.

A maioria dos beneficiários do CalFresh é obrigada a renovar sua elegibilidade anualmente para continuar recebendo os benefícios sem interrupções. CalFresh enviará a eles um Formulário CF 37 de recertificação antes da data de vencimento do envio para facilitar o processo.

Essa recertificação oportuna garante que os beneficiários possam continuar recebendo assistência CalFresh sem quaisquer interrupções.

Os benefícios do CalFresh desempenham um papel crucial no alívio da insegurança alimentar para muitas famílias da Califórnia. Para continuar a receber estes benefícios, os beneficiários devem participar ativamente no processo de recertificação, que varia em frequência e duração com base na composição do seu agregado familiar e no seu rendimento. O cumprimento adequado destas diretrizes é essencial para manter o acesso ininterrupto à assistência CalFresh.