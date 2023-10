Benefícios da Segurança Social: Estão a ser feitos cortes nos benefícios da SSA para 2024?

Benefícios da Segurança Social estão sujeitos a anual ajustes de custo de vida (COLAs) visando preservar o seu poder de compra face à inflação. A magnitude destes aumentos do COLA é influenciada pela taxa de inflação. Quando os preços sobem mais rapidamente, o mesmo acontece com os COLAs.

No entanto, há uma preocupação crescente de que o método utilizado pelo Administração da Segurança Social (SSA) calcular estes ajustamentos pode deixar muitos beneficiários com dificuldades financeiras em 2024. Em 2023, a SSA concedeu substanciais 8,7 por cento COLAo aumento mais significativo em quatro décadas, em resposta ao aumento da inflação.

Embora a inflação tenha diminuído um pouco no ano seguinte, não diminuiu e apenas aumentou a um ritmo mais lento. Como resultado, a Liga dos Idosos (TSCL) prevê um COLA de 3,2 por cento para 2024, uma queda significativa em relação ao aumento de 2023. A SSA finalizará a sua decisão em meados de outubro.

Estão sendo feitos cortes nos benefícios da SSA para 2024?

O SSA calcula os COLAs com base apenas nas alterações de preços do terceiro trimestre, desconsiderando os meses anteriores, quando os preços subiram mais rapidamente. Isto significa que os reformados poderão enfrentar uma redução de 50% no poder de compra real dos seus benefícios em 2024.

A preparação para esta redução do COLA é crucial, especialmente para aqueles que dependem fortemente dos rendimentos da Segurança Social. O SSA permite que os beneficiários ganhem até US$ 21.240 sem penalidades antes de atingirem a idade de aposentadoria completa, com um limite superior de US$ 56.520 no ano em que atingirem a idade de aposentadoria completa. Além da idade de aposentadoria completa, não há teste de renda.

Além disso, os idosos devem estar cientes de que receber Benefícios da Segurança Social não os desqualifica necessariamente de outros programas anti-pobreza, como vale-refeição e Medicaid. Muitos assumem erradamente que a Segurança Social os torna inelegíveis para tal assistência, perdendo programas de apoio cruciais que podem complementar o seu rendimento.

À medida que 2024 se aproxima, os beneficiários da Segurança Social precisam de enfrentar os potenciais desafios financeiros colocados por um COLA reduzido e explorar fontes alternativas de apoio para garantir a estabilidade financeira na reforma.