Benefícios de Sobrevivência SSA: Quais são as qualificações para benefícios de sobrevivência?

Sbenefícios de sobreviventes são uma forma de mensalidade Seguro Social pagamentos concedidos aos familiares de um trabalhador falecido que atendam a critérios específicos. Estes benefícios baseiam-se nas contribuições anteriores do trabalhador para o sistema de Segurança Social. Os benefícios de sobrevivência estão disponíveis para cônjuges, filhos e pais do trabalhador falecido.

Para ter direito aos benefícios de sobrevivência, o trabalhador falecido deve ter trabalhado durante um determinado período de tempo e pago impostos ao sistema de Segurança Social. O valor do benefício é baseado na renda do trabalhador, sendo que rendimentos mais elevados resultam em benefícios mais elevados.

A solicitação de benefícios de sobrevivência é um processo que só pode ser feito pessoalmente ou por telefone, e não online. É importante notar que os benefícios de sobrevivência são diferentes dos benefícios de reforma, uma vez que são especificamente concebidos para proporcionar estabilidade económica àqueles que sofreram uma perda financeira devido à morte de um ente querido.

Uma das principais qualificações para benefícios de sobrevivência é que o cônjuge sobrevivente deve ter mais de 60 anos ou 50 anos se for deficiente. Os cônjuges divorciados sobreviventes também podem ser elegíveis, dependendo das regras de elegibilidade específicas. Os filhos dos falecidos com menos de 18 anos (ou 19 anos se estiverem matriculados na escola) também podem qualificar-se, assim como os filhos que desenvolveram uma deficiência antes de completarem 22 anos.

Em certos casos, enteados, netos, enteados e filhos adotivos também podem ser elegíveis. Além disso, os pais com 62 anos ou mais e que dependessem do falecido para pelo menos 50% do seu sustento podem qualificar-se para benefícios de sobrevivência.

O que mais você precisa saber?

É importante notar que anteriormente eram negados benefícios de sobrevivência aos casais do mesmo sexo, mas uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA em 2015 alterou esta situação. Os casais do mesmo sexo têm agora o direito constitucional de casar em todos os estados e podem qualificar-se para benefícios de sobrevivência.

Se os benefícios foram negados anteriormente a um casal do mesmo sexo antes de 26 de junho de 2015, ele poderá solicitar a reabertura do seu pedido para começar a receber benefícios de sobrevivência.

O valor médio mensal projetado do benefício para um cônjuge sobrevivente com mais de 60 anos em 2023 é de US$ 1.845. Este montante tem em conta um ajustamento do custo de vida (COLA) de 8,7%, o que significa que os benefícios aumentarão em pelo menos 140 dólares em 2023.

Quanto são os benefícios de sobrevivência da Previdência Social por mês?

Um cônjuge sobrevivente, cônjuge divorciado, filho solteiro ou pai dependente poderia receber benefícios mensais de sobrevivência com base nos rendimentos do trabalhador falecido.

Além disso, um pagamento único por morte de US$ 255 pode ser concedido a um cônjuge ou filho elegível que atenda a critérios específicos. Para serem elegíveis, os sobreviventes devem solicitar este pagamento no prazo de 2 anos a partir da data do falecimento do titular do número.

Os sobreviventes não podem candidatar-se a estes benefícios através de uma plataforma online. Para relatar uma morte ou solicitar benefícios de sobrevivência, os indivíduos podem entrar em contato pelo telefone 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 19h00, horário local, ou visite o escritório local do Seguro Social.