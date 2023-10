Benefícios por invalidez VA: Quanto serão os benefícios por invalidez permanente e total do VA 100 em 2024?

A compensação por invalidez VA, também conhecida como benefícios por invalidez VA, é um pagamento não tributado fornecido a veteranos que sofreram lesões ou doenças durante o serviço militar ou cujas condições pioraram devido ao serviço.

Esses benefícios são emitidos mensalmente e variam de acordo com o grau de incapacidade, normalmente classificado em uma escala de 0 a 100 por cento. Veteranos com classificação de incapacidade de 100 por cento são elegíveis para o benefício máximo do VA, que atualmente está entre US$ 3.200 e US$ 3.700 por mês, dependendo de fatores como o número de dependentes (filhos e cônjuge) e suas idades.

O pagamento por invalidez do VA é frequentemente referido como uma taxa de compensação porque compensa os veteranos pelas deficiências físicas ou mentais resultantes do serviço militar.

Se um veterano tiver múltiplas condições relacionadas ao serviço, cada condição será avaliada individualmente quanto à deficiência antes que uma classificação total combinada seja calculada.

Os veteranos recebem uma classificação de incapacidade VA de 100 por cento em duas circunstâncias: quando eles têm uma condição relacionada ao serviço que atende aos critérios para uma classificação de 100 por cento, ou quando têm várias condições conectadas ao serviço com classificações de incapacidade separadas que somam 100 por cento. .

Quanto a invalidez do VA pagará em 2024?

As taxas de pagamento por invalidez do VA são ajustadas anualmente para levar em conta as mudanças no custo de vida. As taxas de pagamento por invalidez VA de 2024, em vigor a partir de 1º de dezembro de 2023, tiveram um aumento confirmado ano a ano de 3,2 por cento com base no último ajuste de custo de vida (COLA) anunciado pela Administração da Previdência Social.

O aumento da tarifa foi anunciado oficialmente em 12 de outubro de 2023 e será finalizado em 1º de dezembro de 2023. Os números atualizados serão divulgados nessa ocasião. Os veteranos podem usar os gráficos fornecidos para determinar sua elegibilidade e pagamento mensal esperado com base na estimativa do COLA, com números oficiais e finais a serem anunciados em 1º de dezembro de 2023.