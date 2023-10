Benefícios SNAP da Flórida: A que horas seu vale-refeição de outubro será depositado esta semana?

Aadministrado pelo Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, Escritório de Autossuficiência Econômica (ESS), o SNAP ajuda aqueles que necessitam a ter acesso a benefícios de assistência alimentar.

O processo de determinação Elegibilidade para SNAP e os níveis de benefícios seguem as diretrizes federais, com algumas variações específicas do estado.

Os beneficiários devem cumprir uma série de regras de elegibilidade para receber benefícios de assistência alimentar.

Estas incluem o fornecimento de prova de identidade, o cumprimento das regras de trabalho (para adultos saudáveis ​​com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, sem dependentes nem gravidezes), o cumprimento dos limites de rendimento e a garantia de residência em Flóridaentre outros critérios.

Uma vez aprovados para benefícios SNAP, os beneficiários recebem um pacote recarregável Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT), enviado para o endereço cadastrado. Esse cartão, que não tem mais prazo de validade, é recarregado mensalmente com o valor do benefício designado. Ele pode ser usado em locais exibindo o BUSCA logotipo e rotulado “EBT aceito aqui.”

É importante notar que Benefícios do SNAP são enviados do 1º a 28 de cada mês, com a data específica determinada pelo 9º e 8º dígitos do seu Número do caso na Flórida (lido de trás para frente), menos o 10º dígito. Benefícios são depositados uma vez por dia, por 06:00.

Para ajudar os beneficiários a planejar, aqui está o cronograma para depósitos de benefícios SNAP de Segunda-feira, 16 de outubropara Domingo, 22 de outubrocom base no 9º e 8º dígitos do número do seu caso:

Se o número do seu processo terminar em 54-57, seus benefícios serão depositados no dia 16 de cada mês.

Se o número do seu processo terminar em 58-60, seus benefícios serão depositados no dia 17 de cada mês.

Se o número do seu processo terminar em 61-64, seus benefícios serão depositados no dia 18 de cada mês.

Se o número do seu processo terminar em 65-67, seus benefícios serão depositados no dia 19 de cada mês.

Se o número do seu processo terminar em 68-71, seus benefícios serão depositados no dia 20 de cada mês.

Se o número do seu processo terminar em 72-74, seus benefícios serão depositados no dia 21 de cada mês.

Se o número do seu processo terminar em 75-78, seus benefícios serão depositados no dia 22 de cada mês.

Este cronograma garante que Beneficiários do SNAP podem ter acesso à tão necessária assistência alimentar em tempo hábil. É uma prova do compromisso do programa em abordar insegurança alimentar e fornecer apoio a indivíduos e famílias necessitados.

Se você for beneficiário do SNAP, verifique o cronograma com atenção para saber quando esperar seus benefícios.

Essas informações podem ajudá-lo a planejar suas compras e garantir que você tenha acesso à nutrição que você e sua família necessitam.

Lembre-se disso Benefícios do SNAP pode ser usado não apenas em Flórida mas também em todos os 50 estados, oferecendo flexibilidade e suporte onde quer que você esteja.