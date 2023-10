Benefícios SNAP da Flórida: Quando você receberá os benefícios de novembro? Descubra aqui

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (FOTO), também conhecido como vale-refeição, é um programa de assistência federal que oferece ajuda financeira a famílias carentes.

Benefícios do SNAP são distribuídos mensalmente aos beneficiários por meio de cartões de débito de transferência eletrônica de benefícios (EBT), que podem ser usados ​​em lojas, supermercados e mercados móveis selecionados.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) ajusta anualmente os montantes dos cupões para ter em conta as alterações no custo de vida, garantindo que o poder de compra dos beneficiários permanece estável face à inflação.

A Flórida receberá vale-refeição extra para o próximo mês?

Em 2024, os benefícios do SNAP registaram um aumento de 3 por cento como resultado do Ajustamento do Custo de Vida (COLA), em vigor a partir de 1 de outubro.

Esse aumento aumentou o benefício máximo do cupom mensal para um indivíduo de US$ 281 para US$ 291.

Quando você receberá seus benefícios de novembro?

A distribuição dos benefícios do SNAP ocorre de 1º a 28 de cada mês, sendo a data de distribuição determinada pelo 9º e 8º dígitos do número do caso da Flórida do beneficiário, lido de trás para frente, excluindo o 10º dígito.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Por exemplo:

Os números de casos que terminam em 00-03 recebem benefícios no primeiro dia do mês.

Os números de casos que terminam em 04-06 recebem benefícios no dia 2 do mês.

Os números de casos que terminam em 07-10 recebem benefícios no dia 3 do mês.

Os números de casos que terminam em 11-13 recebem benefícios no dia 4 do mês.

Os números de casos que terminam em 14-17 recebem benefícios no dia 5 de cada mês.

Os benefícios serão distribuídos de 1 a 28 de novembro. Este sistema permite uma distribuição escalonada dos benefícios ao longo do mês, facilitando aos beneficiários o planeamento das suas despesas e garantindo que tenham acesso à assistência alimentar quando necessitarem.

O recente aumento do COLA visa ajudar os beneficiários do SNAP a manter o seu poder de compra de alimentos, apesar dos desafios da inflação.