Benefícios SNAP da Flórida: Quem receberá o pagamento de outubro de 2023 esta semana?

TOs Estados Unidos oferecem vários programas de assistência social, incluindo o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP)anteriormente conhecido como vale-refeição.

Este programa visa fornecer apoio financeiro a famílias de baixa renda para a compra de alimentos nutritivos. FOTO os benefícios são distribuídos mensalmente por meio de um EBT cartão de débito, e o valor recebido depende da situação econômica da família e do tamanho do domicílio.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), que supervisiona FOTOajusta regularmente as dotações máximas, deduções e padrões de elegibilidade de renda do programa no início de cada ano fiscal federal.

Quem receberá o pagamento de outubro de 2023 esta semana?

Na Flórida, a distribuição dos benefícios do programa de vale-refeição ocorre durante todo o mês, do dia 1º ao dia 28.

A data específica em que você recebe seus benefícios é determinada por um método interessante: lendo os 9º e 8º dígitos do número do seu caso na Flórida na ordem inversa e ignorando o 10º dígito.

Por exemplo, se o número do seu processo terminar com os dígitos 79 a 81, você pode antecipar que seus benefícios estarão disponíveis no dia 23 de cada mês.

Da mesma forma, se o número do seu processo terminar entre 82 e 85, seus benefícios serão distribuídos no dia 24 de cada mês.

Esta abordagem única ao agendamento garante que a assistência chegue aos destinatários elegíveis de forma sistemática, assegurando uma alocação de recursos justa e eficiente.

Caso o número do seu caso seja 86-88, você poderá receber seus benefícios no dia 25 de cada mês; 89-92 beneficiários recebem seus benefícios no dia 26 de cada mês; aqueles com números de casos terminados em 93-95 terão seus benefícios disponíveis no dia 27 de cada mês; e por último, para os indivíduos com números de processos terminados em 96-99, os seus benefícios são distribuídos no dia 28 de cada mês.