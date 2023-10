Benefícios SNAP de emergência no Texas: Você ainda pode obter mais benefícios no Texas?

Avou em todo o Estados Unidoso Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) é um esquema muito popular e esse também é o caso no Texas.

No estado do Texas, os benefícios do SNAP são distribuídos através do Lone Star Cardque é complementado todos os meses com dinheiro que pode ser usado para comprar alimentos mais saudáveis.

Quais são os benefícios emergenciais do SNAP no Texas?

Quais são os benefícios emergenciais do SNAP no Texas?

Durante a pandemia de COVID-19, o montante de dinheiro pago através do esquema de benefícios SNAP foi temporariamente aumentado, sendo isto referido como benefícios SNAP de emergência no Texas neste estado específico.

A quantia em dinheiro dos benefícios do SNAP variava dependendo do estado, mas o Texas pagou uma quantia decente para ajudar famílias de baixa renda.

“O estado do Texas tem conseguido ajudar milhões de famílias em todo o nosso grande estado a ter acesso aos alimentos de que necessitam para se manterem saudáveis”, disse o governador do Texas. Greg Abbott disse na época.

“Estamos orgulhosos de ter fornecido bilhões de dólares em benefícios suplementares para que os texanos pudessem ter opções alimentares saudáveis ​​e nutritivas para cuidar de suas famílias e entes queridos”.

Você ainda pode obter benefícios emergenciais do SNAP no Texas?

Fevereiro de 2023 foi o último mês em que os níveis extra elevados de benefícios emergenciais do SNAP foram pagos.

A legislação federal aprovada pelo Congresso significava que o nível mais alto de benefícios emergenciais do SNAP no Texas não poderia ser continuado a partir de março de 2023.

Como você pode obter benefícios do SNAP no Texas?

Embora não haja mais benefícios emergenciais do SNAP no Texas, você ainda pode solicitar benefícios regulares do SNAP neste estado.

Você deve atender aos critérios de elegibilidade, que se baseiam no desejo do programa de ajudar famílias de baixa renda.

Para verificar se você é elegível e se inscrever, visite YourTexasBenefits.com.

Quanto tempo leva a espera pelos benefícios do SNAP no Texas?

O processo de solicitação dos benefícios do SNAP não deve demorar muito, principalmente se você preencher toda a documentação corretamente.

Então, se você for aprovado para benefícios SNAP no Texas, deverá receber seus benefícios dentro de 30 dias.

Algumas pessoas em uma situação mais desesperadora podem obter uma forma de benefício emergencial do SNAP no Texas antes disso.