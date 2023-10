Benefícios SNAP: Quanto você receberá por uma pessoa agora que os benefícios aumentaram?

Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) benefícios aumentados em 3,5% no ano fiscal de 2024. A partir de 1º de outubro de 2023a domicílio unipessoal receberá no máximo US$ 291 em assistência, desde $ 281 no ano fiscal de 2023.

No entanto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)encarregado de supervisionar o programa, avisou que apenas as famílias sem lucro líquido receberá o benefício máximo. Em média, as famílias unipessoais receberá $ 202 por mêsdependendo de seus Resultado líquido.

Além disso, deve-se notar que desde 1996pessoas maiores de 18 e menores de 50 Quem não tenho dependentes só receber Benefícios do SNAP para três meses a cada três anos. As exceções são aquelas trabalhando ou em um programa de treinamento por pelo menos 20 horas por semana.

Como os benefícios do SNAP são calculados

O programa é projetado para ajudar famílias de baixa renda comprar comida saudável e nutritiva.

O valor dos benefícios está vinculado ao Plano alimentar econômico do USDAque representa o custo de adquirindo e preparando um adequado dieta.

O USDA estima que as famílias que recebem Benefícios do SNAPanteriormente conhecido como Programa Vale-Refeiçãogastará cerca 30% de sua renda em alimentação.

Para calcular os benefícios cada família receberá, o Estimativas do USDA que as famílias com rendimento líquido contribuam com o referido percentagem e subtrai de máximo atribuído de acordo com o número de membros da família.

Benefícios SNAP para famílias com mais de uma pessoa

Benefícios do SNAP aumentou em média 3,5% para todas as famíliase a aumenta será o seguinte, de acordo com o número de membros da família: