Benefícios TANF Flórida: A que horas seu cartão EBT receberá um depósito na próxima semana?

EUvocê mora no NÓS estado da Flórida e você recebe dinheiro como parte do Programa de Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF)você deve estar se perguntando quando receberá o pagamento do TANF Benefits Florida de outubro.

Com isso, é importante entender que nem todo mundo recebe o valor mensal ao mesmo tempo.

As recargas são distribuídas ao longo de todo o mês, dependendo do número do seu caso.

Quando meu cartão EBT será recarregado com TANF Benefits Florida esta semana?

Os pagamentos são administrados pelo Departamento de Crianças e Famílias (DCF) na Flórida, e eles enviam o pagamento TANF da Flórida por meio do Cartão Florida ACCESS, o cartão EBT do próprio estado.

Aqui está uma lista completa, descrevendo quando você pode esperar que seu cartão Florida ACCESS seja recarregado com base no número do seu caso:

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 00-03, seus benefícios serão depositados no primeiro dia do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 04-06, seus benefícios serão depositados no dia 2 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 07-10, seus benefícios serão depositados no dia 3 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 11-13, seus benefícios serão depositados no dia 4 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 14-17, seus benefícios serão depositados no dia 5 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 18-20, seus benefícios serão depositados no dia 6 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 21-24, seus benefícios serão depositados no dia 7 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 25-27, seus benefícios serão depositados no dia 8 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 28-31, seus benefícios serão depositados no dia 9 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 32-34, seus benefícios serão depositados no dia 10 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 35-38, seus benefícios serão depositados no dia 11 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 39-41, seus benefícios serão depositados no dia 12 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 42-45, seus benefícios serão depositados no dia 13 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu processo forem 46-48, seus benefícios serão depositados no dia 14 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 49-53, seus benefícios serão depositados no dia 15 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 54-57, seus benefícios serão depositados no dia 16 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 58-60, seus benefícios serão depositados no dia 17 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 61-64, seus benefícios serão depositados no dia 18 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 65-67, seus benefícios serão depositados no dia 19 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 68-71, seus benefícios serão depositados no dia 20 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 72-74, então seus benefícios serão depositados no dia 21 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 75-78, seus benefícios serão depositados no dia 22 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 79-81, seus benefícios serão depositados no dia 23 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 82-85, seus benefícios serão depositados no dia 24 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 86-88, seus benefícios serão depositados no dia 25 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 89-92, seus benefícios serão depositados no dia 26 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 93-95, seus benefícios serão depositados no dia 27 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 96-99, seus benefícios serão depositados no dia 28 de cada mês

Portanto, as pessoas que receberão seus benefícios TANF na Flórida na próxima semana são aquelas com um número de caso que termina na faixa de 25 a 53.

Quanto a que horas os depósitos são feitos, o TANF Benefits Florida deve estar no seu cartão Florida ACCESS até às 06:00 do dia do depósito.

Como posso saber quando meu cartão EBT será recarregado na Flórida?

Se quiser verificar se o seu cartão Florida ACCESS foi recarregado, você pode fazer isso fazendo login no Portal do titular do cartão EBT.

Alternativamente, você pode simplesmente dar uma olhada em seu último recibo e este terá seu saldo.