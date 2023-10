Beneil Dariush x Arman Tsarukyan, Dan Hooker x Bobby Green são as manchetes do UFC Austin em 2 de dezembro

Os pesos leves serão o centro das atenções no UFC Austin, quando Beneil Dariush enfrentará Arman Tsarukyan na luta principal, enquanto Dan Hooker enfrentará Bobby Green na luta co-principal em 2 de dezembro no Moody Center.

O CEO do UFC, Dana White, fez o anúncio sobre as lutas na noite de segunda-feira, ao mesmo tempo que confirmou que os eventos principais e co-principais acontecerão em cinco rounds.

Dariush retorna à ação depois que sua sequência de oito vitórias consecutivas foi interrompida em sua última luta contra Charles Oliveira, em maio. O contendor de 34 anos agora tenta voltar aos trilhos depois de ganhar três bônus de Performance da Noite junto com uma Luta da Noite durante sua invencibilidade rumo ao topo da divisão.

Quanto a Tsarukyan, ele tentará construir uma seqüência de duas vitórias consecutivas depois de derrotar Joaquim Silva e Damir Ismagulov em partidas consecutivas. Desde que ingressou no elenco do UFC, Tsarukyan acumulou um impressionante recorde de 7-2, com suas únicas derrotas sendo para o atual campeão dos leves, Islam Makhachev, e uma decisão acirrada para Mateusz Gamrot.

Enquanto isso, Hooker e Green se enfrentam em um raro co-evento principal de cinco rounds, com ambos os lutadores saindo de vitórias.

Após retornar ao peso leve após uma breve parada nos 145 libras, Hooker eliminou Claudio Puelles e Jalin Turner para se restabelecer entre os melhores lutadores da categoria. Ele tentará fazer a terceira sequência quando enfrentar Green em dezembro, depois que o sempre empolgante veterano despachou Grant Dawson em apenas 33 segundos no início de outubro, após uma vitória por finalização sobre o ex-campeão interino dos leves Tony Ferguson em julho.

Dariush x Tsarukyan e Hooker x Green são as manchetes do retorno do UFC a Austin com várias outras lutas também confirmadas, incluindo Kelvin Gastelum x Sean Brady, Deiveson Figueiredo x Rob Font, Miesha Tate x Julia Avila e Khalil Rountree x Azamat Murzakanov