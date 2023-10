Benevix ABRE VAGAS no Sudeste; Saiba mais detalhes!

A Benevix, empresa que possui a missão de possibilitar que mais pessoas tenham acesso a produtos e benefícios em saúde, está na procura por novos funcionários no mercado de trabalho capixaba. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos disponíveis no presente momento:

Analista de Governança, Riscos e Compliance – Vila Velha – ES – Efetivo;

Assistente Comercial -Vila Velha – ES – Efetivo;

Assistente de Cadastro – Vila Velha – ES – Efetivo;

Assistente de Cadastro (Temporário) – Vila Velha – ES – Temporário.

Mais sobre a Benevix

Falando mais a respeito da Benevix, é interessante frisar que, com uma equipe multidisciplinar, sistema de informação próprio, produtos diversificados e uma proposta clara de excelência, a empresa oferece aos seus clientes toda tranquilidade e segurança desde a negociação do benefício junto às entidades parceiras e operadoras de saúde, até a sua utilização.

Além disso, seu propósito é oferecer para os seus clientes as melhores opções em benefícios de saúde com qualidade e preço justo. Atua em todo território nacional e já é o segundo maior grupo de administração de benefícios do Brasil.

Por fim, a Benevix cuida do seu plano de saúde e ainda dispõe de serviços exclusivos para que você tenha mais segurança, comodidade e usufrua ao máximos de todos os seus benefícios.

Como efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Benevix e suas respectivas localidades, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



