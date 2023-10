Besni SEGUE CONTRATANDO no mercado de trabalho

A Besni, empresa que é uma das maiores redes de varejo de moda em São Paulo, com 55 anos de história e quase 40 lojas que oferecem uma experiência de moda irresistível, está contratando profissionais no mercado de trabalho. Isto é, antes de falar mais sobre a marca, saiba quais são as vagas:

Atendente de Caixa e Cartão – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Atendente de Caixa e Cartão – Itaquaquecetuba – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Santo André – Grande São Paulo – SP – Efetivo;

Atendente de Caixa e Cartão – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Atendente de Caixa e Cartão – Osasco – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Osasco – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – São Miguel e Lapa – São Paulo – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Besni

Contando mais sobre a companhia, vale frisar que a Besni acredita que os colaboradores são protagonistas do crescimento e do sucesso da companhia. Possui uma história marcada por simplicidade, humildade, sonhos e gente de garra que faz e acontece.

Ao longo do tempo muitas coisas mudaram, mas o compromisso com uma loja conectada com as tendências, alegre, ética e produtiva, permanecem as mesmas. Não à toa, é referência no setor de varejo e cresce a cada ano. Desde 2022, por exemplo, conta com um aplicativo próprio para Android e iOS.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar: