Between the Links: vitória de Makhachev no UFC 294, próximo movimento de Chimaev, Jon Jones lesionado, Fury x Ngannou

Islam Makhachev defendeu fortemente ser o melhor lutador peso por peso do mundo depois de demolir Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 294 no último sábado. Qual é a maior questão de Makhachev no futuro depois de conseguir o fechamento contra Volkanovski?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel recapitula o desempenho sensacional de Makhachev para reter o título dos leves do UFC, se Charles Oliveira ou Justin Gaethje devem ser os próximos, e até onde ele pode ir do ponto de vista do legado. Além disso, os tópicos incluem a vitória por decisão majoritária de Khamzat Chimaev sobre Kamaru Usman e as grandes conclusões de ambos os lutadores, Jon Jones sofrendo uma lesão ao coçar a luta principal do campeonato de pesos pesados ​​do UFC 295 com Stipe Miocic, Sergei Pavlovich x Tom Aspinall lutando pelo título interino dos pesos pesados, se o golpe duplo for mais interessante do que o original, a luta de boxe Tyson Fury x Francis Ngannou no sábado e os níveis de interesse que a cercam e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT

