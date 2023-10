Beyoncé faz aparição surpresa na estreia do filme de Taylor Swift

Queen Bey fez uma aparição surpresa e sem aviso prévio em Taylor Swift a agora lendária estreia de seu filme-concerto da turnê “Eras” no The Grove, em Los Angeles, na noite de quarta-feira.

Taylor estava deslumbrante em um vestido azul de US$ 12 mil criado por ninguém menos que Óscar de la Renta . E Beyoncé era o epítome do cool em seu macacão todo preto, corpete cromado e óculos escuros.

Ambas as estrelas deram a milhares de fãs de “Swifty” um presente ainda maior – posando juntas para fotos no tapete vermelho em frente a uma parede com imagens antigas de Taylor e um enorme anúncio de seu filme.

Todos então se amontoaram no cinema para assistir ao filme – é claro, Beyoncé e Taylor sentaram-se na primeira fila e provaram isso postando um vídeo no Instagram deles sentados um ao lado do outro. Beyoncé jogou pipoca no chão de brincadeira enquanto Taylor enfiava uma pipoca em sua boca.