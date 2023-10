Beyoncé se une a Taylor Swift na estreia do filme ‘Eras ​​Tour’: Por que Travis Kelce não estava lá?

Beyoncé ingressou Taylor Swift na estreia de seu filme ‘Eras ​​Tour’ no Grove, em Los Angeles.

A empresa fechou as portas e estendeu um enorme tapete vermelho para o filme baseado na turnê de sucesso mundial do cantor da Pensilvânia, que está atualmente em um hiato até 9 de novembro.

O local, que na verdade é um shopping ao ar livre, foi fechado – incluindo todas as lojas e restaurantes, permitindo que os ‘Swifties’ dominassem o chão e se alinhassem em ambos os lados do tapete vermelho, vestindo mercadorias que idolatravam a estrela pop.

O artista do ‘Anti-Herói’ chegou pouco antes das 18h, usando um vestido tanzanite Oscar de la Renta. Tamanha era a expectativa de sua chegada que as autoridades fecharam as ruas ao redor da área, mas isso não impediu que os fãs saíssem para as calçadas na esperança de dar uma olhada.

“Agradeço que você esteja aqui porque esta noite é uma lembrança importante para mim e você faz parte dela.” Rápido disse apresentando o tão aguardado filme diante de um auditório lotado de Swifties, celebridades e celebridades Swifties, incluindo Beyoncé.

Prevê-se que o filme seja um sucesso de bilheteria, com previsão de arrecadar mais de US$ 100 milhões de bilheteria e será exibido em 3.850 locais nos Estados Unidos. Internacionalmente, o filme será exibido em 90 países, aumentando a receita para US$ 125 milhões a US$ 150 milhões em todo o mundo.

Quando retorna o Eras Tour e onde?

A turnê está programada para recomeçar em 9 de novembro em Buenos Aires, Argentina, onde Rápido se apresentará por três noites no Estádio River Plate antes de seguir para o Brasil para encerrar o ano no Rio de Janeiro e em São Paulo.

“Sempre me diverti fazendo isso. Não acredito que posso fazer música como carreira – isso é loucura”, Rápido disse sobre o passeio. “Nunca me diverti tanto na minha vida como na ‘Eras ​​Tour’. É de longe a experiência mais elétrica da minha vida.”