Bilhete premiado de US$ 1,73 bilhão da Powerball vendido em Frazier Park, Califórnia

A combinação da sorte no sorteio de quarta-feira à noite foi 22, 24, 40, 52, 64… e o número da Powerball foi 10. Quanto ao local onde foi vendido – o bilhete vencedor supostamente veio do Midway Market & Liquors em Frazier Park, Califórnia … cerca de 75 milhas. norte de Los Angeles

O detentor do bilhete misterioso pode optar por receber o pagamento de US$ 1,765 bilhão em parcelas ao longo dos próximos 30 anos ou pode optar por um prêmio em dinheiro de US$ 774,1 milhões.

Como informamos, o maior sorteio da Powerball da história, de US$ 2 bilhões, foi ganho por Edwin Castro no final de 2022 na Califórnia. Castro optou por um pagamento em dinheiro de US$ 997,6 milhões do jackpot e comprou pelo menos um casa impressionante desde então.