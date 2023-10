Bilheteria lenta da sequência de “Exorcista” começa após grande investimento em estúdio

O novo filme ‘Exorcista’ não está arrecadando tanto dinheiro quanto seu estúdio pai gostaria – o que não é uma boa notícia, considerando que quase meio bilhão de dólares foram gastos para fazê-lo funcionar.

O negócio é o seguinte: os números das bilheterias do primeiro dia de David Gordon Verde‘Exorcist: Believer’ está na moda – e eles são desanimadores, para dizer o mínimo… apenas US$ 11,9 milhões da arrecadação de sexta-feira, que inclui cerca de US$ 2,8 milhões nas prévias de quinta-feira.

Nesse ritmo, a projeção para o fim de semana de três dias é de cerca de US$ 28 milhões no mercado interno… o que é menor do que as estimativas iniciais deste filme de terror, cerca de US$ 30 a US$ 35 milhões.

Claro, quando o filme de Taylor Swift for lançado na próxima semana… é quase certo que ‘Exorcist: Believer’ será completamente apagado do mapa – então, no geral, esta última parcela/reinicialização não parece estar no caminho certo para grandes ganhos… e isso é preocupante para a Universal.

A razão… o estúdio gastou uma fortuna para obter os direitos da franquia ‘Exorcista’ – mais de US$ 400 milhões – e eles estão planejando lançar mais duas sequências depois disso. Apesar das críticas ruins e de uma bilheteria abaixo do esperado, você pode apostar que eles vão seguir em frente e estragar tudo nos próximos anos – eles gastaram muito $$$ para não fazê-lo.