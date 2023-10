bilhões de reais serão liberados para ESTE estado; Veja qual

O estado de Pernambuco está prestes a receber um significativo impulso em sua economia, com a injeção de aproximadamente R$ 19 bilhões até o final deste ano. Essa quantia será destinada à população de baixa renda por meio dos programas sociais Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O ministro Wellington Dias esteve na cidade de Olinda ontem, onde participou do encerramento do 23º Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas). Durante seu discurso, ele destacou o impacto positivo que essa injeção de recursos para o Bolsa Família e BPC terá na economia local e na vida das famílias em situação de vulnerabilidade social em Pernambuco.

O montante de R$ 19 bilhões representa um importante auxílio para as famílias de baixa renda do estado, proporcionando suporte financeiro. Esses programas sociais desempenham um papel crucial no combate à pobreza e na melhoria das condições de vida da população, garantindo acesso a recursos fundamentais, como alimentação e cuidados de saúde.

Programas sociais do governo federal

O ministro do Desenvolvimento Social anunciou que o Governo Federal já liberou mais de R$ 150 bilhões destinados ao pagamento do Bolsa Família em todo o país. Além disso, ele enfatizou a relevância do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como peça fundamental para o cumprimento da promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de erradicar a pobreza no Brasil.

Durante o pronunciamento, o ministro destacou as palavras do presidente Lula, afirmando: “Lula mandou dizer que ninguém mexe no SUAS”. Essa afirmação reflete o compromisso assumido pelo presidente com o povo brasileiro e a determinação de priorizar a certificação da Organização das Nações Unidas (ONU), que reconhece o país como livre da fome.

Para alcançar essa meta, o governo federal está centrando esforços em diversas frentes, incluindo o SUAS, setores de segurança alimentar, a promoção da agricultura familiar e outras iniciativas. O discurso do ministro ressalta a importância de uma abordagem multifacetada na luta contra a pobreza e na busca pela segurança alimentar no país.

A liberação dos R$ 150 bilhões para o Bolsa Família representa um investimento significativo no auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social. Já o fortalecimento do SUAS desempenha um papel crucial na luta contra a insegurança alimentar.



Bolsa Família de outubro

Os pagamentos do Bolsa Família, um dos programas sociais mais importantes do Brasil, estão prestes a ser concluídos. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), a próxima terça-feira, 31 de outubro, marca o último dia para a realização dos pagamentos referentes ao mês de outubro.

Os pagamentos são realizados de acordo com o número do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários, e este é o critério utilizado para determinar a data de pagamento de cada família. É fundamental que os beneficiários fiquem atentos ao calendário de pagamento e às orientações fornecidas pelo MDS para garantir que possam acessar os recursos a que têm direito dentro do prazo estabelecido.

Vale lembrar que os beneficiários têm a opção de movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa TEM, uma plataforma digital que permite o acesso fácil e seguro aos valores do Bolsa Família. Isso oferece maior facilidade na gestão dos recursos, tornando mais simples a realização de compras, pagamentos e saques.