Bill Maher critica o comediante Hasan Minhaj por mentir sobre o racismo

O apresentador do “Real Time” encerrou seu programa preocupado com o fato de o conceito de verdade ter se tornado relativo, e a Prova A é Donald Trump, fazendo afirmações absurdas e simplesmente declarando-as verdadeiras.

Ele então se amplia e diz que ambos os lados – a esquerda e a direita – são culpados das acusações. Como diz Maher, a direita defende as teorias da conspiração e a esquerda abraça a “verdade emocional”.

BM então mira em Minhaj, e há mais carne aqui do que em qualquer refeição feliz. Minhaj acusou Maher de dizer que os muçulmanos deveriam ser presos e encarcerados – algo que Bill nunca disse.

Maher então faz referência a uma história da New Yorker, que critica Minhaj por inventar histórias para sua atuação. Especificamente, Minhaj diz que convidou uma garota para o baile e no último minuto os pais dela disseram que ela não poderia ir porque ele era negro. Falso, diz o New Yorker.