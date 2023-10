Bill Maher diz que o verdadeiro estado profundo são os burocratas que nos regulam até a morte

Bill Maher estava em lágrimas na noite de sexta-feira, reconhecendo um estado profundo, mas não aquele sobre o qual as pessoas falam.

O apresentador do ‘Real Time’ tornou-se real… tornou-se impossível nos Estados Unidos construir qualquer coisa – casas, moinhos de vento, casas de banho, o que quiser – sem passar por obstáculos intermináveis ​​de excesso de regulamentação por parte de legisladores e burocratas.

A BM oferece uma série de exemplos… um banheiro em São Francisco que custa US$ 1,7 milhão. Ele diz que é necessário porque as pessoas cagando e mijando na calçada têm atrapalhado as pessoas arrombando carros.